Cordeyro: las cámaras reconstruyeron su recorrido hasta San Lorenzo

Las cámaras de seguridad de la ciudad permitieron trazar el recorrido que realizó Vicente Osvaldo Cordeyro, el excomisario salteño cuyo paradero se desconoce desde la mañana del jueves.

De acuerdo con la información relevada por el sistema de videovigilancia, Cordeyro fue visto por última vez al llegar a San Lorenzo, donde su vehículo quedó abandonado en la intersección de las calles Mitre y Güemes.

Según el análisis de las imágenes, el excomisario inició su trayecto en la capital salteña. Primero dejó a una de sus hijas en la esquina de Belgrano y Mitre, y luego continuó su camino hacia el oeste. Posteriormente, las cámaras lo captaron en la zona del Quirquincho y, más adelante, circulando por el camino a Lesser. Desde allí tomó la ruta 28, hasta llegar a San Lorenzo.

El vehículo fue hallado cerrado y sin signos de violencia. Personal policial trabajó en el lugar realizando pericias y levantando posibles rastros que puedan aportar información a la investigación.

La Fiscalía Penal N° 2 y la Policía de la Provincia mantienen un intenso operativo en la zona, con la revisión de cámaras particulares, rastrillajes y el análisis de las antenas telefónicas para determinar si el celular de Cordeyro tuvo actividad reciente.

El excomisario de 64 años continúa siendo intensamente buscado, y las autoridades solicitan a la comunidad que ante cualquier información se comuniquen al 911 o a la comisaría más cercana.

"Vestía ropa deportiva"

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, encabezó este viernes el operativo que se realiza en San Lorenzo para dar con el paradero del excomisario Vicente Osvaldo Cordeyro, cuyo auto fue hallado en la intersección de las calles Mitre y Güemes.

Avellaneda confirmó que "más de cien efectivos están desplegados desde ayer" en la zona de la quebrada, el cerro Elefante y los alrededores del municipio. "Estamos atentos y con toda la expectativa de que esto se resuelva rápidamente", señaló.

Consultado por Radio Salta, el funcionario detalló que Cordeyro fue visto por última vez en horas de la mañana en San Lorenzo y que vestía campera negra y pantalón deportivo azul oscuro. "Era habitual que usara ropa deportiva, por su gusto por la actividad física", añadió.

El secretario evitó brindar precisiones sobre el celular del excomisario, al indicar que "la causa ya está en manos de la justicia" y que "todas las hipótesis se investigan". Mientras tanto, equipos especiales realizan rastrillajes y relevamiento de cámaras de seguridad en distintos puntos de San Lorenzo y Lesser.