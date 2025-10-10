Búsqueda de Vicente Cordeyro : analizarán cámaras de seguridad de viviendas y del municipio para ver los movimientos en San Lorenzo

La Policía de la Provincia mantiene un operativo intenso en San Lorenzo para localizar al excomisario Vicente Cordeyro, cuyo paradero se desconoce desde ayer por la mañana. Según informó la Policía a El Tribuno, como parte del operativo se está realizando un relevamiento de las cámaras de seguridad del municipio y de vecinos, con el objetivo de reconstruir los movimientos de Cordeyro en la localidad.

Se confirmó además que el excomisario llevaba consigo su teléfono celular, por lo que las autoridades esperan analizar los registros de las antenas telefónicas para determinar los impactos de llamadas y así aportar más información.

Desde primeras horas de la mañana, más de 100 efectivos de unidades especiales, áreas investigativas y dependencias locales se desplegaron en sectores estratégicos previamente planificados. La búsqueda se concentra en la zona del Cerro Elefante, la quebrada de San Lorenzo y el Ejido Urbano, cercanos al hallazgo del vehículo en el que se trasladaba Cordeyro. El auto fue localizado anoche en la vía pública, sobre las calles Mitre y Güeme, y ya fue inspeccionado por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que levantó indicios y registró huellas en las puertas del rodado.

El operativo incluye la participación de la división Canes y de Odorología, con perros especializados en rastreo, además del grupo de operaciones de bomberos y del grupo especializado de búsqueda y rescate. El jefe de policía y su equipo supervisan la tarea directamente en el lugar, mientras se mantiene acordonada la zona alrededor de la comisaría y de una plaza cercana.

Según los investigadores, las cámaras de seguridad del centro de la ciudad permitieron seguir parte del recorrido del vehículo de Cordeyro desde la calle Belgrano y Mitre, momento desde el cual no se tuvo más información sobre su paradero. Se sabe que en un primer registro, Cordeyro habría salido a dejar a un familiar a la escuela antes de perderse su rastro.

Por el momento no se determinó si el excomisario tuvo contacto con algún efectivo policial tras su desaparición. Las autoridades destacan que la búsqueda todavía no se extendió a otras localidades como Castellanos, aunque podrían ampliar el radio en caso de que surjan nuevas pistas.

La Fiscalía Penal Nº 2 continúa supervisando el operativo y coordina el levantamiento de indicios y el relevamiento de cámaras. Mientras tanto, familiares y amigos del excomisario permanecen en las inmediaciones de la comisaría a la espera de novedades. Las autoridades solicitan a la comunidad que aporte cualquier información que pueda ayudar a localizar a Cordeyro, a través del 911 o acercándose a la comisaría más cercana.



