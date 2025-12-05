Evacúan a 169 pasajeros de vuelo de LATAM Airlines en San Pablo tras incendio en equipo de carga

La noche del jueves, un incidente en tierra alteró la salida del vuelo LA3418 de LATAM Airlines, en el aeropuerto internacional de Guarulhos, en San Pablo. En medio del embarque con destino a Porto Alegre, un equipo externo de carga asociado al avión sufrió un principio de incendio, lo que generó humo cerca de la aeronave.

Como consecuencia, los protocolos de emergencia se activaron inmediatamente. Los 169 pasajeros a bordo fueron evacuados mediante la pasarela de embarque y las rampas de emergencia, asistidos por personal entrenado.

Desde la cabina el humo no había alcanzado a ingresar, por lo que muchos viajeros se sorprendieron con la orden de evacuación. En un testimonio difundido por medios brasileños, un pasajero relató que dentro del avión no había olor ni visibilidad de fuego, lo que aumentó la confusión y el nerviosismo.

Tras un rápido operativo de la tripulación, personal de tierra y bomberos, el incendio fue controlado sin que se registraran heridos. La compañía aérea informó que trabaja en la reubicación de los pasajeros afectados en nuevos vuelos y reiteró que la seguridad sigue siendo su prioridad.

El episodio renueva alertas sobre los riesgos derivados del uso de equipamiento externo en plataformas aeroportuarias, y pone en evidencia la importancia de los protocolos de evacuación y seguridad en tierra. Las autoridades aeroportuarias ya han iniciado una investigación para determinar las causas del fuego y reforzar medidas que eviten nuevos incidentes.