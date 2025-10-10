Accidente sobre ruta 34: un bebé herido tras el choque entre un colectivo y un auto

Un choque múltiple se produjo este viernes a la mañana en Salta, cuando un vehículo impactó de frente a un colectivo que trasladaba al gobernador de la provincia de Boquerón, Paraguay, Harold Bergen, y su delegación, y posteriormente colisionó con otro auto que circulaba detrás.

Según detalló Silvio Espínola, socio gerente de la empresa de transporte NASA Regional, a UVC Canal 10, el colectivo no sufrió daños graves y la delegación se encontraba ilesa. Sin embargo, dos personas resultaron heridas de consideración, entre ellas un bebé de un año, quienes recibieron atención médica inmediata.

Relato del conductor y testigos

Espínola explicó que el accidente ocurrió porque una camioneta invadió el carril contrario, provocando que el colectivo se desplazara parcialmente fuera del asfalto para evitar el impacto. Pese al roce inicial, el vehículo que seguía atrás colisionó directamente con la camioneta, generando la situación de riesgo.

“No hubo un impacto fuerte para nuestra unidad, pero vimos que se estrelló otro vehículo. Fue un pequeño susto”, señaló Espínola.

Añadió que la secretaria de Salud de la gobernación, la doctora Ruth, asistió inmediatamente al conductor herido y al bebé, quienes luego fueron trasladados en ambulancia y se encuentran fuera de peligro.

Gobernador y delegación ilesos

El gobernador Harold Bergen y su comitiva no sufrieron lesiones. Espínola confirmó que la delegación continuó su viaje tras el incidente, destacando que el accidente generó únicamente un susto, pero no afectó la integridad física de los funcionarios ni del mandatario paraguayo.

“Gracias a Dios no encontramos ningún lesionado dentro de la unidad”, afirmó.

Observaciones sobre la ruta

Espínola, quien acompañaba la delegación, también comentó sobre el estado de la Ruta Nacional por donde circulaban, destacando baches y irregularidades en la calzada:

“Nos sorprendió un poco, porque estas rutas en Argentina suelen estar en buenas condiciones. Ojalá se puedan poner a punto, porque es un eje estratégico del corredor bioceánico”.

La delegación venía participando en foros internacionales, incluyendo uno en San Salvador de Jujuy, con representantes de Chile, Argentina, Paraguay y Brasil, relacionado con proyectos del corredor bioceánico.

Atención médica y seguimiento

El incidente movilizó rápidamente a los vecinos y a los equipos de asistencia. Espínola destacó que la atención fue inmediata, y que las personas heridas fueron trasladadas a centros de salud donde recibieron el tratamiento necesario y se encuentran fuera de peligro.