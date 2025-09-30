Dos salteños fueron detenidos en la ruta 34 con 600 kilos de cocaína, valuada en 4 millones de dólares

Dos salteños fueron detenidos en Malbrán, Santiago del Estero, cuando transportaban 600 kilos de cocaína ocultos en tachos de aceite industrial para máquinas viales con doble fondo. El procedimiento fue realizado por la Policía de Santiago del Estero en la vía pública.

Allí se detuvo a dos sujetos oriundos de Salta y se procedió al secuestro de una camioneta, teléfonos celulares y un arma de fuego. El cargamento estaría valuado en más de 4 millones de dólares.

En un despliegue que combinó rapidez y un impecable trabajo de investigación, personal de la Dirección de Drogas Peligrosas, con la colaboración de la subcomisaría de Malbrán, llevó adelante en la madrugada de este lunes uno de los procedimientos más significativos de los últimos tiempos en la lucha contra el narcotráfico en la provincia y en el país.

Todo comenzó cerca de la 1.10 de la madrugada, cuando los efectivos realizaban recorridos estratégicos en la ruta nacional 34. Al llegar a la intersección de la avenida Buenos Aires y la calle Juan XXIII advirtieron la presencia de una camioneta Toyota Hilux gris que intentó evadir el control policial. La reacción fue inmediata: con maniobras precisas, la unidad fue interceptada y sus ocupantes —de 36 y 23 años, procedentes de la provincia de Salta— quedaron bajo control, visiblemente nerviosos y sin poder explicar con coherencia su procedencia ni su destino.

Siguiendo instrucciones judiciales, la camioneta fue trasladada a la dependencia policial. El procedimiento derivó en el resultado esperado: durante la requisa, los uniformados descubrieron en la caja del vehículo cuatro tachos metálicos de 200 litros. Mediante el empleo de un escáner portátil, personal de la Dirección de Drogas Peligrosas estableció que los cilindros tenían un doble fondo, en cuya parte superior había un líquido que ocultaba la presencia de 533 ladrillos compactos de cocaína acomodados perfectamente.

Llama la atención que en los últimos meses la droga incautada sobre rutas del noroeste argentino suman toneladas, más de 5 tn, afirman.

Las pruebas de campo confirmaron lo que se presumía: se trataba de cocaína, con un peso total de 594 kilogramos de droga valuada en más de 4 millones de dólares, de una calidad de máxima pureza en el mercado.

El procedimiento no se detuvo allí. Además del estupefaciente, se secuestraron la camioneta, los teléfonos celulares que serán peritados en la investigación y una pistola Glock calibre 9x19. Los dos ocupantes quedaron detenidos a disposición de la Justicia Federal.

Las autoridades policiales destacaron que este operativo no solo evitó que una cantidad histórica de cocaína llegara a las calles, sino que además constituye un golpe certero a las redes criminales que operan en la región.

Muy importante secuestro

Fuentes de la provincia vecina aseguraron que los detenidos son personas de alto riesgo y con redes y contactos muy poderosos. Tras el secuestro de más de cuatro millones de dólares en cocaína, la Jefatura Central de Policía de santiago del Estero comisionó un oficial superior a cargo, juntamente con el Grupo Especial del USAR, con el propósito de custodiar a los detenidos, por la peligrosidad que revisten y para garantizar la seguridad en el traslado de la sustancia hacia el depósito judicial de la capital santiagueña.

El impresionante despliegue policial, la precisión en cada paso y el contundente resultado obtenido colocan a este procedimiento como uno de los más relevantes en la lucha contra el narcotráfico en la provincia y en el país.