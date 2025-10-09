Tras el reclamo de Sáenz frente a Casa Rosada, la obra en la ruta 9/34 avanza con mayor impulso

El gobernador Gustavo Sáenz verificó esta tarde el avance de la obra sobre la Ruta nacional 9/34, entre Rosario de la Frontera y Metán, que a partir de este jueves tomó mayor impulso luego del reclamo del mandatario frente a Casa Rosada por la reactivación de la obra pública.

Si bien el reinicio de esta obra fue anunciado en mayo de 2025, hasta el momento el avance había sido lento y prácticamente nulo. Por este motivo el Gobernador intensificó sus gestiones ante el Gobierno nacional con un reclamo el lunes pasado por la falta de respuestas ante las obras necesarias y comprometidas para la provincia.

“Cuando los salteños nos comprometemos, cumplimos. Yo di mi palabra que iba a reclamar frente a Casa Rosada por esta obra y así lo hice; ahora el Gobierno nacional está cumpliendo con su parte y se pudieron reactivar los trabajos en esta ruta tan querida, tan soñada y tan esperada”, afirmó el Gobernador.

La concreción de la obra sobre ruta nacional 9/34, es de vital importancia para Salta y la región ya que busca reducir la siniestralidad en un tramo históricamente crítico, fomentar el desarrollo social y económico y mejorar la conectividad en el sur de la provincia. “Esta obra significa crecimiento productivo y turístico y seguridad vial para los salteños”, dijo.

"Tenemos todo lo que el mundo necesita"

En este sentido, el Sáenz consideró que “todo pasa por Salta, por el Norte argentino y ahora más que nunca nos están mirando desde el mundo, porque tenemos todo lo que el mundo necesita; así que estas rutas hay que pelearlas, nos tenemos que esforzar todos juntos, sin bandería política, sea cual sean los ideales que tengan o convicciones que tengan, porque los salteños están primero”.

Asimismo, el Gobernador anunció la reactivación de los trabajos de repavimentación de un primer tramo de la ruta 16, que consta de 35 kilómetros, de un total de 80. “Y si Dios quiere, la semana que viene vamos a tener novedades con respecto a nuestra tan ansiada salida al Pacífico”, adelantó.

Acompañaron al Gobernador durante su recorrido por las obras en la ruta 9/34, los intendentes de Metán, José Issa y de Rosario de la Frontera Kuldeep Singh y el Jefe del Distrito Salta de Vialidad Nacional, Federico Casas.

La obra

Las tareas se concentran en la construcción de la nueva calzada, ubicada al este de la actual. Esta tendrá una sola mano, dirección sur Salta-Rosario de la Frontera. Incluye intervenciones en más de 26 kilómetros entre Rosario de la Frontera y el puente sobre el río Yatasto. Demandará una inversión de 85 mil millones de pesos y tiene un plazo de ejecución de 36 meses.

Tendrá control total de accesos e incluirá la duplicación de la calzada existente, su adecuación geométrica y estructural, la incorporación de colectoras, la readecuación de obras de arte mayores y menores, pavimentación, señalización, iluminación y el diseño de nuevas intersecciones.