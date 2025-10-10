¿Se modifica la sede de la final de la Copa Libertadores? La decisión que debe seguir con atención Racing

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) analiza la posibilidad de modificar la sede de la final de la Copa Libertadores 2025, prevista para disputarse el próximo 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima.

Según informó el medio peruano RPP, la Conmebol estaría evaluando alternativas ante la compleja situación política que atraviesa Perú tras la vacancia presidencial de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí como nuevo mandatario.

Si bien desde el club Universitario aclararon que no recibieron notificación oficial sobre un posible cambio y que continúan trabajando con el cronograma establecido, la incertidumbre crece.

Ya se cambió la sede en 2019

No sería la primera vez que la Conmebol modifica la sede de una final por razones políticas, ya que en 2019, el partido decisivo entre Flamengo y River también debió cambiar de escenario. Originalmente iba a jugarse en Santiago de Chile, pero las protestas sociales en ese país forzaron su traslado al propio Estadio Monumental de Lima.

A seis años de aquel episodio, la historia podría repetirse. Lima, que supo albergar una final histórica, podría perder la organización de la definición más importante del continente si persiste la crisis institucional. Conmebol aún no tomó una resolución definitiva, pero las evaluaciones están en curso y no se descarta que la final de la Libertadores deba disputarse en una nueva sede.