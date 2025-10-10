Asalto comando en Orán: robaron $800 mil en un hotel a plena luz del día

El mediodía del jueves en San Ramón de la Nueva Orán se vio alterado por un violento asalto comando que tuvo como escenario un hotel ubicado en pasaje Matheu al 200, a pocas cuadras del centro de la ciudad. Según fuentes policiales, tres hombres armados irrumpieron en el lugar y, en cuestión de minutos, redujeron al personal que se encontraba trabajando.

Los empleados fueron atados con alambres y mantenidos bajo amenaza mientras los delincuentes registraban el establecimiento. De acuerdo con la denuncia, se llevaron alrededor de $800.000 en efectivo, además del disco rígido de las cámaras de seguridad y documentación clave, lo que dificultará la reconstrucción inmediata del hecho.

Tras el robo, los tres asaltantes escaparon en un Chevrolet Prisma oscuro que fue visto por testigos circulando a gran velocidad por calle Colón, en dirección al sur de la ciudad. A pesar del dramatismo de la situación, las víctimas no sufrieron heridas, aunque debieron recibir contención por crisis nerviosas.

La Policía de Salta desplegó un operativo en distintas zonas de Orán para intentar ubicar el vehículo, mientras que la Fiscalía Penal de turno lleva adelante la investigación para determinar si el golpe guarda relación con otros asaltos similares ocurridos en las últimas semanas en el norte provincial.

Vecinos del pasaje Matheu relataron que el atraco se produjo a plena luz del día, en un horario de intenso movimiento, lo que generó fuerte preocupación por la sensación de inseguridad que crece en la zona. “Fue un ataque rápido, como si supieran exactamente qué buscar”, comentó uno de los testigos.

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad del barrio y no descartan que los autores hayan planificado el robo con información interna, dado el conocimiento preciso del funcionamiento del establecimiento y los movimientos del personal.

Mientras se intensifica la búsqueda de los sospechosos, el caso vuelve a poner en evidencia la ola de delitos violentos que afecta a la región del norte salteño, donde los robos con armas y modalidad comando se repiten con inquietante frecuencia.

