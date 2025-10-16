¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
16 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Liam Payne
Gustavo Sáenz
Juan Manuel Urtubey
Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia
Lluvias en salta
ía
Juan Manuel Urtubey
Santiago Caputo
Liam Payne
Gustavo Sáenz
Juan Manuel Urtubey
Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia
Lluvias en salta
ía
Juan Manuel Urtubey
Santiago Caputo

DÓLAR OFICIAL

$1430.00

DÓLAR BLUE

$1465.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Investigan si el daño en la camioneta de Urtubey fue causado por un disparo

Peritos del CIF analizan el vehículo para determinar si el impacto que rompió una ventanilla trasera corresponde a un proyectil de arma de fuego. 
Jueves, 16 de octubre de 2025 21:53
El chofer de Urtubey denunció que la ventanilla trasera recibió un impacto de bala en la ruta provincial 5.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Fiscalía Penal de San Lorenzo inició una investigación para determinar el origen del daño registrado en una camioneta en la que circulaba Juan Manuel Urtubey, tras una denuncia radicada por su chofer y secretario.

Notas Relacionadas

El episodio se registró durante la mañana de este jueves, cuando el vehículo transitaba por la ruta provincial 5, en dirección desde la ciudad de Orán hacia la localidad de General Pizarro, en el departamento Anta.

De acuerdo a la denuncia, en un momento del trayecto se produjo un impacto sobre la ventanilla trasera izquierda, que provocó la rotura total del vidrio. En el interior de la camioneta viajaban el candidato y tres acompañantes. Ninguno de ellos resultó herido.

Una vez radicada la denuncia en la Comisaría de San Lorenzo, tomó intervención la Delegación Fiscal local, que ordenó el inicio de una averiguación preliminar. Como parte de las primeras medidas, se dispuso la participación del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para realizar pericias técnicas en el vehículo.

El objetivo central de los estudios es establecer si los daños fueron provocados por un proyectil de arma de fuego, además de efectuar un análisis de trayectoria que permita esclarecer las circunstancias del hecho.

Fuentes judiciales señalaron que estas pericias resultan fundamentales para determinar el carácter del impacto y orientar las siguientes etapas de la investigación. Por el momento, no se informó la existencia de personas identificadas ni de hipótesis firmes sobre el origen del disparo.
 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD