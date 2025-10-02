Remís se incrustó contra un camión en la Ruta Nacional 9 y el chofer quedó en grave estado

La madrugada de este jueves estuvo marcada por un violento siniestro vial a pocos kilómetros de la ciudad de Salta. Pasadas las 2.15 de la mañana, un remís que circulaba por la Ruta Nacional 9 terminó chocando de lleno contra la parte trasera de un camión con acoplado cargado de maíz-

El impacto fue tan fuerte que el conductor del remís quedó atrapado entre los hierros del vehículo y debió ser rescatado de urgencia. Posteriormente fue trasladado en código rojo hacia el Hospital San Bernardo.

De acuerdo con lo informado por efectivos que intervinieron en el lugar, el test de alcoholemia realizado al camionero arrojó resultado negativo. Todo apunta a que el accidente se habría producido porque el chofer del remís se quedó dormido al volante, lo que explicaría la manera en que se produjo la colisión.

En la zona, testigos aseguraron que el camión se encontraba con una velocidad reducida o detenido en la banquina, lo que generó que el vehículo de alquiler no pudiera esquivarlo. Ambos rodados quedaron sobre la banquina con importantes daños materiales.

La policía vial y personal de Criminalística trabajaron en el lugar durante varias horas para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho. El tránsito permaneció parcialmente interrumpido sobre la ruta hasta la remoción de los vehículos involucrados.