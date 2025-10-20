VIDEO. Golpes y tiros entre los Hell's Angels y los motoqueros Tehuelches

Una cámara de seguridad captó el sábado el momento en que una camioneta y tres autos se cruzaron delante de una caravana de motos de la facción Tehuelches. El video muestra cómo fue el enfrentamiento a tiros entre los Hell´s Angels y otro grupo de motoqueros en el centro de La Plata. Según TN la imagen fue captada unos minutos después de las 14.30 en la esquina de las calles 26 y 44.

En el video se ve que uno de los grupos de motoqueros transitaba por la calle 44, en medio de un intenso tránsito, cuando fueron interceptados en la esquina de la calle 26. Se aprecia que una camioneta, tipo combi, y dos autos doblaron intempestivamente y frenaron el paso del grupo.

De los tres vehículos bajaron hombres que directamente atacaron a los motociclistas. Algunos lograron escapar doblando hacia la derecha o la izquierda y hasta uno se metió en contramano para evitar el conflicto.

Uno de los motoqueros que no logró huir se llevó la peor parte: lo golpearon entre varios, con la moto tirada en el piso.

Una vez que la gran mayoría de motoqueros logró escapar, el grupo que ejecutó la emboscada corrió a los autos para hacer lo propio.

Los motociclistas que fueron atacados serían integrantes de la organización de motoqueros denominada Tehuelches. Mientras que los atacantes formarían parte de los Hell´s Angels.

Otro video, que circuló apenas se llevó a cabo la emboscada, muestra la misma esquina. La imagen revela a dos hombres vestidos con camperas negras golpeando a mano limpia y uno de ellos con un cuchillo en la mano.

De fondo había corridas, gritos y golpes a otra persona que estaba en el piso. Otro video muestra la situación posterior cuando intervino la Policía. Además, una foto en redes mostró a la policía y al Same atendiendo a motoqueros después del enfrentamiento. En este caso se vio claramente que pertenecían al grupo Tehuelches.

Tres hombres resultaron heridos con disparos y fueron trasladados a hospitales de la zona, dos de ellos con lesiones en el brazo y la pierna, y otro con heridas en el abdomen y la espalda.

Fuentes policiales indicaron que fueron cinco los aprehendidos por el tiroteo entre los dos grupos de motoqueros. Además, hay trece personas identificadas que estuvieron involucradas en el enfrentamiento.

Durante el operativo, se incautaron cuatro pistolas Bersa de distinto calibre y once motocicletas. Con este enfrentamiento es el segundo día consecutivo en el que el grupo protagoniza un violento episodio en las calles de la ciudad capital. Los Hell's Angels se hospedaron en hoteles céntricos y se preparan para participar del World Run, el tradicional encuentro internacional de la agrupación, que este año tendrá lugar en Berazategui.