Una motoquera jujeña rasguñó a una policía

Una motociclista forcejeó y rasguñó a una agente policial durante un control para luego intentar darse a la fuga, en el barrio San Pedrito de la capital jujeña. La atacante fue detenida.

El inusual hecho sucedió cuando dos efectivos mujeres realizaban control de documentación a las motos en calles Cerro Labrado y Cóndor.

La agresora conducía una moto Honda Wave cuando fue retenida para un control de rutina y le solicitaron la documentación del rodado.

La mujer les dijo que no tenía los papeles de la motocicleta. A partir de ese momento la ocupante del motovehículo comenzó a insultar a las agentes, quienes intentaron calmarla, cuando la protagonista empezó a forcejear con las uniformadas hasta rasguñar a una de ellas.

La uniformada pidió refuerzos y así la detuvieron, junto a su rodado en calidad de secuestro.