Ruta 9/34: perdió el control, volcó y un adolescente perdió la vida

Un automóvil Toyota Etios que circulaba por la ruta nacional 9 con destino a la provincia de Jujuy, sufrió un vuelco cuando el conductor del automóvil intentaba ingresar a la curva de la rotonda de Torzalito en el municipio de Gral. Güemes, para tomar posteriormente la ruta nacional 34.

El vuelco provocó la salida de los cuerpos de los dos ocupantes del auto hacia el exterior, quedando tendidos sobre la cinta asfáltica. Lamentablemente uno de ellos, un menor de 17 años, Ángel Ruiz perdió la vida en forma inmediata, mientras que el conductor fue trasladado hacia el hospital Joaquín Castellanos con quebraduras en sus miembros superiores y contusiones varias.

De acuerdo a lo informado por el conductor, al tomar la curva perdió el control del rodado lo que generó el vuelco, sin que participara ningún otro automóvil del siniestro vial.

El accidente tuvo lugar alrededor de la 1 de la madrugada de este martes, el cuerpo de la víctima tuvo que esperar por varias horas el arribo del médico legal, antes de ser trasladado hacia la morgue.