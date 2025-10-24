Fue a sacar turno a la salita y casi lo matan a puñaladas

Un hombre que fue a sacar turno en un centro de salud de villa Lavalle fue brutalmente agredido por dos personas, quienes por motivos banales no solo lo golpearon sino que lo apuñalaron. La vida del hombre estuvo o está todavía en riesgo, mientras los agresores ya fueron detenidos, informaron fuentes judiciales.

El lamentable ataque que se produjo en horas de la madrugada, cuando la gente más humilde de Salta debe hacer colas pata obtener alguna posibilidad de salud. El lunes a la madrugada, en la zona sudeste de la ciudad de Salta la víctima fue agredida en la vía pública por personas que se encuentran en la marginalidad más absoluta.

Tras tomar cartas, el fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Santiago López Soto, imputó de forma provisional a un hombre de 24 años como autor del delito de tentativa de homicidio.

Durante la audiencia de imputación, fue asistido por un defensor oficial y se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó que permanezca detenido.

El pasado lunes por la madrugada, en circunstancias que un hombre de 33 años se encontraba haciendo fila para sacar turno en el centro de salud de Villa Lavalle, se acercaron dos personas, y uno de ellos, lo agredió con un cuchillo. Tras una gresca, la víctima cayó al suelo, momento en el que aprovechó para patearle la cabeza, aseguraron testigos. Trascendió que la muchedumbre que se hallaba en busca de una atención médica intervinieron y lograron que los agresores huyeran.

El lesionado fue trasladado al hospital San Bernardo, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado con pronóstico reservado.

En el lugar trabajó personal de Criminalística de la Policía, y personal de la Unidad de Investigación UGAP, tras el relevamiento de testigos y el análisis de cámaras de seguridad, identificó al acusado y logró su detención.