Lula quiere competir por un cuarto mandato

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó que disputará un cuarto mandato presidencial en las elecciones de octubre de 2026, en declaraciones a la prensa en el marco de su visita de Estado a Indonesia.

"Quiero decirles que voy a cumplir 80 años, pero pueden estar seguros de que tengo la misma energía que cuando tenía 30. Y voy a postularme para un cuarto mandato en Brasil", dijo Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), citado por el portal de O Globo, en declaraciones a la prensa ante el presidente indonesio, Prabowo Subianto, durante su actual visita de Estado a Indonesia.

El presidente brasileño celebrará su cumpleaños este 27 de octubre y, si finalmente es reelegido el próximo año, asumiría ese cuarto mandato a los 81 años. Lula ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010.

El portal brasileño UOL, por su parte, recuerda que la última encuesta del Instituto Quaest, mostró que Lula lidera en todos los escenarios electorales para 2026. Según ese sondeo, el mandatario llevaría la delantera en primera vuelta.

Y, también en la segunda vuelta, Lula superaría al resto de posibles candidatos incluidos en la simulación, reportó el sitio DW.