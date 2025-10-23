Se viene el tradicional concurso de pesca "Tío López" en el Cabra Corral

El próximo 8 de noviembre se llevará a cabo en el puente carretero del dique Cabra Corral el 22º Concurso Provincial y 9º Concurso Nacional del Pejerrey denominado "Tío López II - 2025", que repartirá más de 6.000.000 millones de pesos en premios.

La cita, organizada por el Club de Caza y Pesca Villa Cristina, será a partir de las 21 horas y estará destinada a pescadores de las categorías mayores, veteranos (+55 años), mujeres y juveniles (-17 años).

Cabe destacar que estará en juego la Copa Challenger, en donde habrá premios en efectivo, premio a la mayor pieza, como así también se entregarán placas recordatorias y se sortearán artículos de pesca entre los concursantes.

La inscripción tendrá un costo de $ 40.000 para mayores; $ 35.000 para mujeres y veteranos y de$ 25.000 para juveniles, que se pueden abonar en 2 cuotas.

El tradicional torneo de pesca nace en 2023 por iniciativa de Miguel Demetrio López, conocido como "Tío López", quien además de ser un amante de la disciplina, supo defender y resaltar la labor deportiva y social que realiza el club de pesca Villa Cristina, entidad que participa en numerosos concursos nacionales e internacionales.