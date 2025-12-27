Sorpresivas demoras en Aeroparque: vuelos a Salta cancelados y reprogramados por problemas en la pista

Las demoras y cancelaciones en el Aeroparque Jorge Newbery tuvieron un impacto en los vuelos con destino a la ciudad de Salta, donde al menos una decena de servicios se vieron afectados por problemas operativos registrados durante la tarde del sábado.

Según la información oficial de arribos de Aeropuertos 2000, uno de los vuelos provenientes de Aeroparque -FlayBondi- fue cancelado, mientras que otro de Aerolíneas registra demoras significativas, con reprogramaciones que se extendieron hasta entrada la noche. También se mantuvieron algunos vuelos en estado “programado”, aunque sujetos a cambios de último momento.

El escenario generó incertidumbre entre los pasajeros que aguardaban en la terminal aérea local, muchos de los cuales seguían la evolución de los vuelos a través de los sistemas online ante la falta de confirmaciones definitivas.

Qué pasó en Aeroparque

Las complicaciones se originaron en desprendimientos de asfalto en la pista del aeropuerto porteño, una situación que obligó a interrumpir momentáneamente las operaciones y a realizar trabajos de mantenimiento de urgencia. A esto se sumaron las altas temperaturas, que durante la jornada superaron los 35 grados, complicando aún más la operatoria aérea.

Como consecuencia, varios vuelos fueron demorados, cancelados o desviados al aeropuerto de Ezeiza, afectando servicios de distintas aerolíneas y destinos, entre ellos Salta, uno de los corredores con mayor movimiento desde Buenos Aires durante la temporada de verano.

Desde las compañías aéreas recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto, ya que las demoras podrían continuar mientras se normaliza por completo la situación en Aeroparque.

Estado de los vuelos desde Aeroparque hacia Salta