Habrá demoras en vuelos de Aerolíneas

Unos 60 vuelos programados entre las 6 y las 10 de mañana registrarán demoras como consecuencia de una nueva medida de fuerza dispuesta por el gremio de pilotos Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que podría afectar los planes de viaje de "más de 7.000 pasajeros", informó ayer Aerolíneas Argentinas.

Los pilotos nucleados en la (APLA) volverán a realizar hoy "asambleas informativas" en el Aeroparque Jorge Newbery, anunció el gremio desde sus redes sociales.

Y agregó que "hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado desde APLA en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro CCT".

Por su parte, Aerolíneas dijo "lamentar profundamente esta situación que genera perjuicios directos a los pasajeros, en un momento en que AA atraviesa una etapa de consolidación luego de haber dejado atrás más de 15 años de pérdidas operativas y dependencia de aportes del Estado".