VIDEOS. Violento ataque en un lavadero de zona sur: un hombre habría sido baleado

Un violento episodio alteró la tranquilidad de la noche de este viernes en un lavadero ubicado en las inmediaciones de la rotonda de Limache, donde un hombre resultó herido de bala tras una agresión perpetrada por un grupo de sujetos que arribó al lugar en una camioneta.

Un hombre fue herido de bala en un lavadero cerca de la rotonda de Limache. Foto: Pablo Yapura

Los atacantes descendieron del vehículo y, tras un breve intercambio de palabras, uno de ellos efectuó un disparo que impactó en la pierna de uno de los trabajadores del local. La víctima, que se encontraba junto a su hijo en el momento del ataque, fue asistida por personal del SAMEC y trasladada a un centro de salud.

El joven, por su parte, habría recibido golpes durante la violenta secuencia.

Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga, aunque en las últimas horas la Policía detuvo a cinco sospechoso en la zona de Parque La Vega.

Las causas del hecho aún se encuentran bajo investigación. Los investigadores intentan establecer las motivaciones del ataque y si existía algún vínculo previo entre las partes involucradas.