Trapitos armados con cuchillos sembraron miedo a metros de la Casona del Molino

Una pelea entre dos trapitos volvió a poner en alarta a todo un barrio en la esquina de Luis Burela y Caseros, a pocos metros de la tradicional Casona del Molino, en la ciudad de Salta. El enfrentamiento ocurrió esta mañana, en plena actividad laboral y en horario escolar, y generó temor entre los vecinos que aseguran que este tipo de hechos “ya son parte del paisaje cotidiano”.

Según informó el comisario Jesús Perrone, jefe de la Comisaría 5ª, los efectivos acudieron tras un llamado al 911 que advertía sobre una gresca en la vía pública. “Fuimos desplazados por un enfrentamiento entre cuidacoches que frecuentan la zona. Cuando llegamos, el lugar ya se había despejado. Encontramos armas impropias, entre ellas un palo que fue utilizado para agredir”, explicó el funcionario.

Testigos señalaron que los dos hombres mantuvieron una fuerte discusión por el control de los espacios de estacionamiento y que uno de ellos portaba un cuchillo tipo faca. “Los dos se amenazaban, gritaban y la gente cruzaba rápido para no quedar en el medio”, relató una vecina del lugar.

Los involucrados son personas en situación de calle que desde hace tiempo se instalan en las inmediaciones de la Casona y de otros locales gastronómicos del sector, donde cuidan autos a cambio de dinero. Vecinos y comerciantes aseguran que suelen encontrarlos en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas, lo que agrava la conflictividad.

“Ya no se puede más. Si no les das plata, te insultan o te rayan el auto. Dan miedo. Esto arruina el lugar que es muy turistico y la policía debería cuidar mucho más. No es buena la imagen que estamos dando a la gente que viene a visitarnos”, expresó un vecino de la zona.

Desde el sistema de Video Vigilancia de la Policía de Salta confirmaron que las cámaras instaladas en el sector captaron el altercado y que una patrulla fue enviada de inmediato. Sin embargo, los agresores se dispersaron antes de la llegada del móvil.

De acuerdo con los residentes, una vivienda cercana se habría convertido en un aguantadero, donde varios cuidacoches duermen o consumen alcohol. “Ahí se juntan todos. Cuando pelean, nadie se mete porque están fuera de sí”, comentó un vecino.

El episodio volvió a poner en evidencia la falta de presencia policial en una zona de alto tránsito turístico y gastronómico, donde la convivencia entre vecinos visitantes y personas en situación de calle se tornó cada vez más tensa. Los habitantes del barrio reclaman más patrullajes y controles permanentes para frenar la violencia como la ocurrida esta mañana. "Todos conocemos quienes son. Son siempre los mismos, asique la Policía también debería saber de quienes se tratan y tomar cartas en el asunto durante la noche para no llegar a ese momento de enfrentamiento y agresión. Hoy fue entre ellos, pero mañana podría tratarse de una persona que vino a disfrutar de la Casona".