¡Insólito! Un taxista estaba alcoholizado y su pareja apareció escondida en el baúl: "Lo estaba vigilando"

Durante la madrugada de este sábado se vivió una situación insólita en la avenida del Bicentenario a la altura del club Gimnasia y Tiro: durante un control de Tránsito, un taxista dio positivo en alcoholemia y cuando requisaron su auto, dentro del baúl descubrieron a su pareja. Al preguntarle por qué estaba ahí:”Es que me cela”, dijo el hombre y ella ratificó: “Lo estaba vigilando”.

La requisa fue en el sentido norte-sur y generó incertidumbre entre los agentes:“¿Qué hace acá?”, preguntó sorprendido el inspector a lo que el hombre respondió: “Es mi señora”. “¿Y usted qué hace ahí?”, le consultó a la mujer y ella respondió: “Estaba vigilando a mi pareja”.

Por voluntad propia

La mujer, de 18 años, comentó que fue ella quien se introdujo en el baúl para ver qué es lo que hacia el hombre, ya que sospechaba que el taxista la engañaba.

El hombre tuvo una infracción por manejar alcoholizado y por el transporte ilegal de pasajeros.