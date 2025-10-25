PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
13°
25 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Lourdes Fernández
Florencio Varela
Florencio Varela
Triple crimen de Florencio Varela
Serie A
Elecciones 2025
El clima en Salta
Elecciones legislativas 2025
Control de alcoholemia
Lourdes Fernández
Florencio Varela
Florencio Varela
Triple crimen de Florencio Varela
Serie A
Elecciones 2025
El clima en Salta
Elecciones legislativas 2025
Control de alcoholemia

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR BLUE

$1525.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Hay video

¡Insólito! Un taxista estaba alcoholizado y su pareja apareció escondida en el baúl: "Lo estaba vigilando"

La mujer, de 18 años, comentó que fue ella quien se introdujo en el baúl para ver qué es lo que hacia el hombre, ya que sospechaba que el taxista la engañaba.
Sabado, 25 de octubre de 2025 18:54
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Durante la madrugada de este sábado se vivió una situación insólita en la avenida del Bicentenario a la altura del club Gimnasia y Tiro: durante un control de Tránsito, un taxista dio positivo en alcoholemia y cuando requisaron su auto, dentro del baúl descubrieron a su pareja. Al preguntarle por qué estaba ahí:”Es que me cela”, dijo el hombre y ella ratificó: “Lo estaba vigilando”.

La requisa fue en el sentido norte-sur y generó incertidumbre entre los agentes:“¿Qué hace acá?”, preguntó sorprendido el inspector a lo que el hombre respondió: “Es mi señora”. “¿Y usted qué hace ahí?”, le consultó a la mujer y ella respondió: “Estaba vigilando a mi pareja”.

Por voluntad propia

La mujer, de 18 años, comentó que fue ella quien se introdujo en el baúl para ver qué es lo que hacia el hombre, ya que sospechaba que el taxista la engañaba.

 El hombre tuvo una infracción por manejar alcoholizado y por el transporte ilegal de pasajeros.

 

 

 

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD