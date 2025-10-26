Fuerte despliegue policial en la Alcaidía Judicial por supuestos incidentes en un pabellón

Un importante operativo policial se llevó a cabo esta tarde en la Alcaidía Judicial de Salta, luego de que se registraran incidentes en uno de los pabellones del establecimiento.

Según informaron fuentes consultadas, el foco de la situación se habría originado en el pabellón B1, donde -de acuerdo con testimonios de familiares de algunos detenidos- se habría producido un principio de incendio.

Ante el alerta, efectivos policiales y personal del Servicio Penitenciario desplegaron un fuerte operativo de seguridad en la zona, mientras que dotaciones de Bomberos también se trasladaron rápidamente al lugar para intervenir y prevenir la propagación del fuego.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre posibles heridos ni sobre las causas que originaron el hecho, aunque las autoridades mantienen controlado el perímetro y trabajan para restablecer la normalidad dentro del penal.



