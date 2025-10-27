La Justicia avanza en el incendio del pabellón B1 de la Alcaidía

El fiscal penal 1, Pablo Paz, inició una investigación para establecer las circunstancias en las que se provocó un incendio en el pabellón B1 de la Alcaidía General de la ciudad de Salta durante la noche de este domingo 26 de octubre.

En el lugar trabajaron personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de Bomberos de la Policía de la Provincia, realizando el abordaje de la escena y en procura de todo indicio que permita determinar el origen del foco ígneo.

También se dio intervención a Medicina Legal del CIF y de la Policía de la Provincia para la revisación de las personas que resultaron damnificadas y que ya se encontraban hospitalizadas.

Según confirmó el fiscal Paz, 14 internos fueron asistidos, presentando quemaduras y signos de intoxicación por monóxido de carbono. Aclaró que seis de ellos se encuentran en terapia intensiva, con pronóstico reservado por la gravedad de las quemaduras sufridas.

Paz aseguró que se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes para lograr el esclarecimiento del hecho y que, ante la gravedad de lo sucedido, se girarán las actuaciones a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, en virtud de lo dispuesto por el artículo 186 inc. 4 del Código Penal, que pena a quien provoque un incendio, poniendo en riesgo de muerte a otras personas.