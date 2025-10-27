¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
27 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Copa Libertadores
Oso Melero
Calzate estos cortos
Huracán Melissa
Elecciones 2025
hockey
‪‪Estadio Padre Ernesto Martearena‬
Copa Libertadores
Oso Melero
Calzate estos cortos
Huracán Melissa
Elecciones 2025
hockey
‪‪Estadio Padre Ernesto Martearena‬

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1465.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Tragedia en Misiones: el conductor habría enviado audio antes del choque

Nueve personas murieron: un auto impactó con un micro.
Lunes, 27 de octubre de 2025 22:52
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Las autoridades investigan un audio que Rafael Jordan Gonzalo Ortiz, conductor del auto particular que murió tras impactar contra el micro en la provincia Misiones y provocar los fallecimientos de otras ocho personas, envió minutos antes del accidente fatal y que podría dar un contexto desgarrador en el caso.

Notas Relacionadas

El siniestro sucedió en la madrugada del domingo sobre el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, cuando el micro de la empresa Sol del Norte, en el que viajaban 50 pasajeros, chocó con un auto particular que venía de la mano contraria, perdió el control y cayó al arroyo Yazá.

En un comienzo se indicó que al momento del choque había mucha neblina, lo que pudo haber reducido la visibilidad, pero ahora los investigadores analizan un audio estremecedor que el conductor del Ford Focus envío instantes previos.

"Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo", indicaría el mensaje de voz de Gonzalo Ortiz.

Desde el medio El Territorio informaron que el celular fue entregado a la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC) y se espera que sea peritado en las próximas horas.

Este análisis se suma al resultado de los test de alcoholemia, tanto del chofer del micro como de Ortiz, que se conocerán en las próximas horas.

Las víctimas fueron identificadas como Gabriela Paola García, de 26 años; Magalí Lilén Belén Amarilla, de 22; Katia Butvilofsky, de 24; Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34); Ángelo Tadeo Alpuy (19); Elian Natanael Alvez (25); Jonás Luis Dávalos (20); Enzo León (19) y Brian Hobos (19).

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD