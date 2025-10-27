Misiones: nueve muertos al caer un micro a un arroyo

Al menos nueve personas murieron luego de que un micro de larga distancia cayera a un arroyo tras chocar con un auto en Misiones. El trágico episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, entre las localidades de Oberá y Campo Viera.

Hasta el momento se logró establecer que el colectivo de la empresa Sol del Norte impactó contra un auto Ford Focus que circulaba en sentido contrario, golpeó y rompió el guardarraíl, y terminó cayendo al arroyo Yazá.

De acuerdo al relato de varios testigos, en el momento del siniestro había una espesa niebla que reducía considerablemente la visibilidad sobre la ruta.

Los medios locales especificaron que entre las víctimas fatales están el conductor del auto y pasajeros del micro. Se trata de seis hombres y tres mujeres.

Al lugar se trasladaron efectivos de la Unidad Regional II de Oberá, dotaciones de Bomberos de la Policía y Voluntarios, junto a personal de la Comisaría de Campo Viera, División Seguridad Vial y Policía Científica.

Sumado a ello, equipos médicos del Ministerio de Salud Pública asistieron y trasladaron a los heridos a los hospitales locales. Por el momento se informó que 29 personas debieron ser trasladadas al Hospital Samic de Oberá y otros cuatro al hospital de Campo Viera con diversas heridas.

Las pericias están a cargo de la Policía Científica, que intenta establecer las causas del siniestro, entre ellas las condiciones climáticas al momento del impacto.

El colectivo había partido desde Oberá hacia Dos de Mayo, continuando luego por la ruta 12, teniendo como destino la ciudad de Puerto Iguazú

Las víctimas

Entre los muertos hay cuatro alumnos de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), que emitió un comunicado y suspendió las actividades.

Según el medio El Territorio de Misiones las víctimas fatales serían: Gabriela Paola García (26), de Oberá; Magalí Lilén Belén Amarilla (22), de Campo Ramón; Katia Bupvilofsky (24), de Oberá; Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34) -conductor del Focus-, de Oberá; Ángelo Tadeo Alpuy (19), de Eldorado, Elian Natanael Alvez (25), de El Alcázar; Jonás Luis Dávalos (20), de Eldorado; Enzo León (19), de Eldorado y Brian Hobos (19), de Wanda.

Varios heridos están muy graves por lo que el número de víctimas fatales podría aumentar.

El mensaje del Centro de Estudiantes

Tras conocerse que varias de las víctimas eran alumnos de la universidad, el Centro de Estudiantes de la UNaM en Oberá emitió un comunicado en el que llamó a la comunidad a "construir la memoria de los fallecidos con amor, compromiso y solidaridad".

"Hoy nos toca despedir a compañeros y compañeras que formaban parte de nuestra casa de estudios. El dolor es inmenso, pero creemos que la mejor manera de honrar su paso por la universidad es recordarlos con el corazón y seguir luchando por una comunidad más unida y solidaria", expresaron.

El mensaje fue acompañado por muestras de apoyo y condolencias de distintas organizaciones, que se sumaron al pedido de acompañar a las familias en este momento tan difícil.

Las autoridades universitarias decretaron duelo y suspendieron provisoriamente las actividades en señal de respeto y acompañamiento a los allegados de las víctimas.