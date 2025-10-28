Abusó y amenazó con un arma a la hijastra

La fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Celina Morales Torino, requirió al Juzgado de Garantías 3 la elevación a juicio de la causa seguida contra un hombre de 38 años, acusado como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menor de 18 años (5 hechos), en concurso real con abuso sexual simple agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menor de 18 años, en concurso real con coacción agravada por el uso de armas, en perjuicio de una adolescente; y abuso sexual con acceso carnal continuado, en perjuicio de su pareja.

La intervención de la Fiscalía especializada comenzó en septiembre de 2024, luego de que la abuela de una adolescente de 13 años denunciara al padrastro de la menor como presunto responsable de los abusos.

En entrevista en Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), la adolescente relató que desde los once años era abusada por el imputado cuando su madre se ausentaba del hogar por motivos laborales. Añadió que el hombre la amenazaba con una "punta" y que guardó silencio por miedo, ya que la coaccionaba con atentar contra la vida de su madre y de su hermano menor.

La madre de la víctima también denunció al hombre, manifestando que la obligaba a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad.

Teniendo en cuenta los informes médico legal, el reporte socioambiental y los distintos testimonios incorporados a la causa, la fiscal Morales Torino requirió que el acusado sea sometido a juicio.

