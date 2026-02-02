SAETA extendió hasta el 27 de febrero el plazo para renovar el Pase Libre de ingresantes universitarios

SAETA anunció la extensión del plazo para la renovación del Pase Libre Estudiantil destinado a ingresantes universitarios, quienes tendrán tiempo de completar el trámite hasta el próximo 27 de febrero.

La medida alcanza a estudiantes que comienzan sus estudios en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y en la Universidad Católica de Salta (UCASAL), y busca facilitar el acceso al beneficio en el inicio del ciclo lectivo.

Desde la empresa recordaron que el trámite es personal y debe realizarse únicamente con turno online previo en los Centros de Atención al Usuario ubicados en Pellegrini 824 y en Paseo Salta (ex Híper Libertad).

Para completar la gestión, los estudiantes deberán presentar fotocopia del DNI y llevar la tarjeta estudiantil. En los casos de pérdida, extravío, foto desactualizada o deterioro del plástico, se deberá solicitar un duplicado, cuyo costo es de $6000, correspondiente a la emisión de una nueva tarjeta.

SAETA recomendó a los beneficiarios realizar el trámite con anticipación y respetar los turnos asignados, a fin de evitar demoras y asegurar el acceso al Pase Libre durante el inicio de las clases.