15°
28 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
TEMAS

Copa Libertadores
Oso Melero
Calzate estos cortos
Huracán Melissa
Elecciones 2025
hockey
‪‪Estadio Padre Ernesto Martearena‬
Tragedia en Misiones
Operativos de tránsito
Elecciones 2025

Nacionales

Mayra Mendoza cargó contra Axel Kicillof

La jefa comunal dijo que en Santiago del Estero se ganó sin desdoblar.
Martes, 28 de octubre de 2025 00:23
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, volvió a agitar ayer la interna del peronismo al advertir que en la provincia de Santiago del Estero fue "posible" ganar con una "sola elección", con lo que cuestionó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por haber desdoblado los comicios de ese distrito en septiembre último.

"En Santiago del Estero, 70 por ciento. Con una sola elección era posible", expresó Mendoza a través de su cuenta de Instagram, donde se hizo eco de la victoria del candidato oficialista Elías Suárez, del espacio del mandatario Gerardo Zamora, en los comicios para gobernador de esa provincia. Mendoza criticó así la estrategia que había puesto en marcha Kicillof de desdoblar los comicios en el distrito, aún en contra de los deseos del kirchnerismo, que pujaba por elecciones concurrentes.

En las elecciones de septiembre para legisladores provinciales, el peronismo se había impuesto cómodamente por 14 puntos sobre La Libertad Avanza (LLA), mientras en los comicios nacionales de este domingo Fuerza Patria resultó derrotada por los libertarios por casi un punto.

 

 

Últimas noticias

