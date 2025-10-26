Batacazo de LLA en Buenos Aires: Santilli le ganó por menos de un punto a Taiana

La alianza La Libertad Avanza (LLA), con Diego Santilli a la cabeza, se alzó con una sorpresiva victoria por sobre Fuerza Patria en Buenos Aires, en una reñida elección por menos de un punto de diferencia.

De acuerdo a los resultados oficiales, la lista violeta sacó el 41,47 por ciento de los votos, seguido muy de cerca por Fuerza Patria, que llevó a Jorge Taiana a la cabeza de la lista, con el 40,89 por ciento.

Tras escrutarse el 97,69 por ciento de las mesas, el Frente de Izquierda se ubicó en el tercer lugar con el 5,04 por ciento, y Propuesta Federal para el Cambio, con Fernando Burlando a la cabeza, un 2,79 por ciento.

En tanto, la alianza Provincias Unidas, que llevó en primer lugar a Florencio Randazzo, obtuvo el 2,44 por ciento, con el 95,90 por ciento de las mesas escrutadas oficialmente.

Sobre las 35 bancas que se pusieron en juego, La Libertad Avanza se quedó con 17, Fuerza Patria con 16, y el FIT con 2.

El mapa del principal distrito electoral del país se repartió entre LLA, que ganó ampliamente en el interior, y Fuerza Patria, que obtuvo la mayoría de sus victorias en los distritos del conurbano.

El peronismo, sin embargo, perdió casi 500.000 votos desde la última elección el pasado 7 de septiembre, cuando le había ganado a los libertarios por casi 14 puntos de ventaja.

Luego de una campaña tormentosa y tras perder a su candidato inicial, José Luis Espert, por vínculos con el narcotráfico, La Libertad Avanza logró una gran remontada, que le permitió ganar también la pelea a nivel nacional.