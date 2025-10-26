Triunfo de la Libertad Avanza en Salta: Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita van al Senado nacional

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La Libertad Avanza (LLA) se impuso con contundencia en Salta en las elecciones legislativas 2025 para el Senado nacional. Con el 88,35% de las mesas escrutadas, el espacio obtuvo el 41,65% de los votos -equivalentes a 255.137 sufragios- y se aseguró dos de las tres bancas que la provincia renueva este año.

De este modo, María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita son los senadores electos, representantes locales del oficialismo nacional.

Primero los Salteños, liderado por Flavia Royón, alcanzó el 27,86% (170.649 votos) y logró retener la tercera banca, mientras que Fuerza Patria se ubicó en tercer lugar con el 13,61% (83.374 votos), y no obtuvo ninguna banca (el candidato era Juan Manuel Urtubey).

Gonzalo Guzmán Coraita fue electo senador por Salta. Foto: Javier Rueda

Más atrás quedaron el Partido de la Victoria (8,36%), el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (2,51%), la Unión Cívica Radical (2,39%), Política Obrera (1,81%) y el Partido Renacer (1,23%).

Los libertarios celebran la victoria en Salta. Foto: Javier Milei

La victoria libertaria consolida el avance del oficialismo nacional en el norte argentino, en un comicio donde el electorado salteño volvió a mostrar una fuerte polarización entre el espacio libertario y las fuerzas provinciales.



