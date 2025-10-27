Orozco: "¿Hoy termina esto? íNooo! Porque en Salta, La Libertad avanza"

El búnker de La Libertad Avanza (LLA) en Salta se transformó anoche en una verdadera fiesta para celebrar la contundente victoria en las elecciones legislativas, donde el espacio se alzó con un histórico 41,46% de los votos provinciales en la categoría senadores y un 38,40% en diputados.

En medio de un ambiente de euforia, con música y el grito de "íEmilia senadoraaa!", la flamante senadora electa María Emilia Orozco subió al escenario con su mascota en brazos y pronunció un encendido discurso que combinó agradecimiento, humildad y una dura confrontación política con el gobernador Gustavo Sáenz.

La oradora abrió su alocución con el característico saludo "Buenas noches, leones", y enseguida se refirió a las dificultades de la campaña: "Han sido meses difíciles, muy duros, pero hoy no tengo reclamos para nadie, ni para los que me hicieron mucho daño", dijo, en alusión a los medios de comunicación.

El énfasis de Orozco estuvo puesto en el capital humano de su fuerza. Subrayó que esta es una victoria "nuestra y de ustedes", y elogió a sus fiscales que "estuvieron defendiendo el voto; los agredieron, se pusieron la camiseta".

"Ellos, con toda la estructura, no pudieron contra eso. Eso no se corrompe, no se compra, no lo van a poder tener nunca", afirmó, en clara referencia al oficialismo salteño.

La palabra

Aunque el triunfo era evidente, Orozco pidió prudencia y un compromiso de autocrítica:

"¿Hoy termina esto? íNooo! Porque en Salta, la Libertad avanza", arengó.

Sin embargo, llamó a la humildad: "Es momento de fortalecer el equipo, de rever las cosas que hicimos mal, con la humildad de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque nos podemos equivocar, claro que sí".

En esa línea, instó a su espacio a "replantearnos un montón de cosas y no ser como la vieja política".

"El mejor presidente"

El discurso tuvo un momento de fervor nacional cuando Emilia Orozco pidió un fuerte aplauso para "el mejor presidente de la historia", en alusión a Javier Milei, a quien también humanizó, pidiendo apoyo y oraciones. "El presidente también es un ser humano, que comete errores y necesita el apoyo de nosotros, necesita oraciones. Como se dijo siempre, no depende de la cantidad de soldados sino de la fuerzas del cielo", manifestó la senadora ante el grito continuo de "¡libertad, libertad!" del público.

Orozco agradeció "a los que no tuvieron miedo, porque el miedo nos paraliza, y le metieron mucho miedo a la gente, producto de la desesperación, y le respondimos en las urnas porque ganamos rotundamente en casi toda la provincia de Salta".

Finalmente, le dedicó un mensaje a Gustavo Sáenz: "Señor gobernador, le voy a decir algo muy breve. No gaste más la plata de los salteños en cartelería y publicidad. Mañana nos vamos a encargar de bajar su cartelería".