La Libertad Avanza obtuvo un amplio triunfo en el país: se impuso con el 40,84% de los votos

La alianza oficialista La Libertad Avanza logró imponerse este domingo en las elecciones legislativas nacionales con el 40,84% de los votos, cuando ya se llevaba escrutado el 90% de las mesas en todo el país. El resultado consolida la posición del oficialismo como la primera fuerza política en la Cámara de Diputados y marca un nuevo escenario en el Congreso de la Nación.

En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, con el 24,50%, mientras que Provincias Unidas alcanzó el 5,12% de los sufragios. Otras fuerzas políticas, entre ellas el Frente de Izquierda, Frente Tucumán Primero, Fuerza Entre Ríos y distintos partidos provinciales, completaron el reparto de bancas en menor proporción.

Francos anunció los resultados

El anuncio oficial fue realizado por el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, desde el centro de cómputos del Correo Argentino, donde brindó una conferencia de prensa pasadas las 22.

“El presidente me ha pedido que presentara estos datos porque estamos viviendo un hecho histórico con la boleta única papel. La BUP demostró eficacia y rapidez”, afirmó Francos, al destacar la implementación del nuevo sistema electoral utilizado por primera vez a nivel nacional.

El funcionario también remarcó que la jornada electoral se desarrolló “con normalidad y participación en todo el país”, y señaló que los resultados “reflejan la voluntad de los argentinos de fortalecer las instituciones democráticas y continuar con los cambios iniciados por este Gobierno”.

Con los números conocidos hasta el momento, La Libertad Avanza obtendría 64 bancas de diputados, lo que le permitirá consolidar una mayoría significativa y negociar desde una posición de fuerza en el Congreso. Por su parte, Fuerza Patria sumaría 31 bancas, mientras que Provincias Unidas alcanzaría 5 escaños.

El proceso electoral se desarrolló sin incidentes relevantes y con una alta velocidad en la carga de datos, atribuida al uso de la boleta única papel, sistema que fue destacado por las autoridades por su “transparencia, sencillez y eficiencia”.

De esta manera, los comicios legislativos de 2025 dejaron como saldo un triunfo contundente del oficialismo, una oposición que deberá reconfigurarse y la confirmación de un nuevo mecanismo electoral que, según las autoridades, llegó para quedarse.

