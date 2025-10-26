Guillermo Francos destacó la “eficacia y rapidez” de la Boleta Única Papel tras las elecciones legislativas

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, habló este domingo por la noche luego del cierre de los comicios legislativos nacionales. En su declaración, resaltó el desarrollo del proceso electoral y subrayó la implementación de la boleta única papel (BUP) como un avance histórico.

“El presidente me ha pedido que presentara estos datos porque estamos viviendo un hecho histórico con la boleta única papel. La BUP demostró eficacia y rapidez”, afirmó Francos, en referencia al nuevo sistema utilizado por primera vez a nivel nacional.

Francos mostró cómo quedó el mapa político

Según los datos oficiales provisorios, la Libertad Avanza obtuvo el 40,84% de los votos, con lo cual se asegura 64 bancas en la Cámara de Diputados. En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, con 24,50% y 31 bancas.

Más atrás quedaron Provincias Unidas, con 5,12% y 5 bancas; el Frente de Izquierda, con 3,71% y 3 bancas; el Frente Tucumán Primero, con 2,37% y 2 bancas; y Fuerza Entre Ríos, con 1,09% y 2 bancas. Otros partidos minoritarios completan el reparto de escaños.

Francos destacó que la jornada electoral se desarrolló “con total normalidad en todo el país” y sostuvo que el nuevo sistema “marca un paso adelante en la transparencia y agilidad del proceso democrático argentino”.



