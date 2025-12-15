Fin de año: el comercio salteño ya tiene horarios

La Cámara de Comercio e Industria de Salta y el Sindicato de Empleados de Comercio firmaron un acta que establece la modalidad de funcionamiento del comercio salteño durante las celebraciones de fin de año. El acuerdo brinda previsibilidad tanto a comerciantes como a trabajadores, fijando horarios especiales y precisiones sobre las condiciones laborales aplicables a estas fechas.

En primer lugar, se definió que los días lunes 22, martes 23, lunes 29 y martes 30 de diciembre de 2025 los comercios que decidan ampliar su horario podrán hacerlo únicamente hasta las 23, sin posibilidad de extender la atención más allá de ese límite.

En cuanto a las vísperas festivas, los días 24 y 31 de diciembre —Nochebuena y Fin de Año— los locales deberán cerrar sus puertas a las 17, permitiendo que los empleados puedan retirarse temprano para compartir las celebraciones con sus familias.

Feriados

Asimismo, se recordó que los días 25 de diciembre (Navidad) y 1 de enero (Año Nuevo) son feriados nacionales no trasladables; por lo tanto, la actividad comercial permanecerá mayormente cerrada, a excepción de los rubros expresamente exceptuados por ley.

El acta también incorpora aclaraciones relevantes: los trabajadores deberán ser remunerados conforme a la escala salarial vigente, incluyendo los recargos que correspondan según el horario y el día trabajado. Además, se especifica que los descansos compensatorios no podrán otorgarse durante los feriados del 25 de diciembre y 1 de enero.

Anticipación

Con este esquema, todo el comercio local cuenta con una hoja de ruta clara para organizar la actividad durante uno de los períodos de mayor movimiento del año. La Cámara de Comercio e Industria de Salta destaca que este acuerdo contribuye a un cierre del 2025 con orden, previsibilidad y pleno respeto por los derechos laborales.