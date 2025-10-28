¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

28 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Donald Trump
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Venezuela
Selección Agentina
´Gimnasia y Tiro
Feria de Ciencias
Caso María Cash
Elecciones en Salta
Abuso sexual
Salta

Salta sede de la Feria Nacional de Ciencias

Comienza este miércoles en Cafayate. Hasta el viernes habrá exposiciones.
Martes, 28 de octubre de 2025 01:08
Centro de Convenciones de Cafayate.
A partir de este mañana y hasta el viernes, Cafayate será sede de la "Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2025", que reunirá más de 140 proyectos de 22 jurisdicciones del país. El encuentro, que se desarrollará en el Centro de Convenciones de la localidad, convocará a estudiantes y docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

Durante tres días, el público podrá recorrer los distintos stands y conocer las iniciativas más destacadas en innovación educativa, arte, ciencia y tecnología. La apertura está prevista para el miércoles a las 15.30, y el acto inaugural se realizará a las 17. La feria continuará el jueves 30, de 9 a 12.30 y de 14 a 19, y el viernes 31, de 9 a 12. El acto de cierre será a las 18, con la entrega de menciones.

La edición 2025 incluirá, en simultáneo, la fase 3, dedicada a proyectos centrados en el eje Ciencias, que incorporará un Desafío Educativo para estudiantes del segundo ciclo de la escuela primaria —con la participación de una dupla estudiante-docente por jurisdicción— y una muestra especial de Proyectos Temáticos.

También se desarrollará la fase 4, destinada a proyectos de todos los ejes STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemática) provenientes de escuelas de régimen especial de las provincias de Salta, Catamarca, Jujuy, La Rioja y Neuquén.

El objetivo de la Feria es promover la alfabetización científica y artística, estimular la creatividad y fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje desde un enfoque STEAM.

 

