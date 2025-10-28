Salta sede de la Feria Nacional de Ciencias

A partir de este mañana y hasta el viernes, Cafayate será sede de la "Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2025", que reunirá más de 140 proyectos de 22 jurisdicciones del país. El encuentro, que se desarrollará en el Centro de Convenciones de la localidad, convocará a estudiantes y docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

Durante tres días, el público podrá recorrer los distintos stands y conocer las iniciativas más destacadas en innovación educativa, arte, ciencia y tecnología. La apertura está prevista para el miércoles a las 15.30, y el acto inaugural se realizará a las 17. La feria continuará el jueves 30, de 9 a 12.30 y de 14 a 19, y el viernes 31, de 9 a 12. El acto de cierre será a las 18, con la entrega de menciones.

La edición 2025 incluirá, en simultáneo, la fase 3, dedicada a proyectos centrados en el eje Ciencias, que incorporará un Desafío Educativo para estudiantes del segundo ciclo de la escuela primaria —con la participación de una dupla estudiante-docente por jurisdicción— y una muestra especial de Proyectos Temáticos.

También se desarrollará la fase 4, destinada a proyectos de todos los ejes STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemática) provenientes de escuelas de régimen especial de las provincias de Salta, Catamarca, Jujuy, La Rioja y Neuquén.

El objetivo de la Feria es promover la alfabetización científica y artística, estimular la creatividad y fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje desde un enfoque STEAM.