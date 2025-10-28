Agredió a dos niños que jugaban en la calle

Un hombre de 36 años fue acusado de atacar a dos menores de 10 y 13 años que jugaban en la vía pública. Los niños sufrieron lesiones leves y, tras incumplir el acuerdo alcanzado en mediación, la fiscal penal Sandra Rojas formalizó la imputación en su contra.

El 8 de septiembre de 2024, en la localidad de Cafayate, dos niños jugaban en la calle cuando fueron agredidos por un hombre de 36 años, quien, sin motivo aparente, comenzó a insultarlos y luego les propinó golpes de puño y patadas.

Los padres de los menores denunciaron el hecho y señalaron que sus hijos resultaron con dolores y hematomas producto de la agresión. Los certificados médicos del Hospital Nuestra Señora del Rosario confirmaron que ambos presentaban dolor torácico y cefálico postagresión, además de contusiones leves.

Testigos presenciales que observaron el ataque y vieron a los niños llorar brindaron declaraciones coincidentes y precisas sobre el accionar violento del imputado, lo que fortaleció el material probatorio reunido por la Fiscalía.

La investigación

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, imputó de forma provisional al acusado por la presunta comisión del delito de lesiones leves (dos hechos).

El caso había pasado por una instancia de mediación, pero el imputado incumplió el acuerdo alcanzado, motivo por el cual se continuó con la acción penal. Finalmente, al ser citado a audiencia de imputación, el hombre se abstuvo de declarar.