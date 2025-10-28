La Libertad Avanza se consolidó en Salta, aunque retrocedió en el mapa

El resultado de las elecciones legislativas nacionales del domingo dejó un dato central en el tablero salteño: La Libertad Avanza obtuvo el 41,4% de los votos en la provincia, imponiéndose al frente oficialista Primero los Salteños, que alcanzó el 28%, y relegando a un lejano tercer lugar al kirchnerismo, cuya dispersión lo dejó fuera de toda incidencia real en el nuevo mapa político.

Con ese resultado, el espacio libertario se aseguró dos senadores y dos diputados nacionales, confirmando que, pese a un leve retroceso territorial, su poder electoral se mantiene sólido en los distritos con mayor peso poblacional.

Si se compara con las elecciones presidenciales de 2023, el panorama revela una consistencia notable. En aquella oportunidad, La Libertad Avanza había conseguido en primera vuelta un 40,4% y luego arrasó en el balotaje con el 57,8%, imponiéndose en 16 de los 23 departamentos salteños, frente al kirchnerismo de Sergio Massa.

Dos años después, la fuerza oficialista del presidente Milei volvió a rozar ese mismo porcentaje de apoyo, aunque retrocedió territorialmente, sobre todo en la Puna y el sur provincial, donde perdió por márgenes estrechos. Pese a ello, en la mayoría de esos distritos mantuvo cifras superiores al 40%, lo que refleja una base de votantes estable y fiel al proyecto libertario.

Un voto urbano

El análisis del mapa electoral, surgido tras las elecciones del pasado domingo, confirma que el voto libertario en Salta tiene una impronta urbana. Los departamentos del Valle de Lerma, Cafayate, Güemes y Orán exhibieron una clara predominancia violeta, con amplias diferencias a favor de La Libertad Avanza.

Solo San Martín quebró esa tendencia, mientras que en Rosario de la Frontera —curiosamente el distrito de origen de la electa senadora nacional Emilia Orozco— el oficialismo provincial logró imponerse con 30,6% frente al 28,8% libertario.

En el resto de la provincia, sin embargo, los libertarios ampliaron distancias con el frente Primero los Salteños, en algunos casos llegando casi a los 25 puntos de ventaja, como en el caso de La Caldera.

El derrumbe K

El tercer color del mapa electoral, el celeste de Fuerza Patria, quedó reducido a parches marginales. Con apenas 13% de los votos, el exgobernador Juan Manuel Urtubey sufrió una derrota categórica. Incluso sumando los 8 puntos obtenidos por Sergio Leavy, su espacio no habría superado el 21% en el total provincial, quedando igualmente lejos del segundo lugar.

Esa dispersión del voto kirchnerista confirma su pérdida de centralidad política en la provincia y deja abierta la incógnita sobre la supervivencia del peronismo K como fuerza competitiva en Salta.

El voto en blanco

Otro dato llamativo fue el elevado porcentaje de voto en blanco, que en Salta superó ampliamente la media nacional. Mientras que en el país promedió un 2,7% para diputados y 3,6% para senadores, en la provincia alcanzó 9,5% y 3,6% respectivamente.

En municipios como Rosario de Lerma, el voto en blanco llegó a rozar el 10%, ubicándose incluso por encima de Fuerza Patria, lo que revela un claro desinterés o desencanto de un sector del electorado con la oferta política tradicional.

Para tener en cuenta