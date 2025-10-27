PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
27 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

El clima en Salta
Morgan Stanley
Primera Nacional
Copa Libertadores
Oso Melero
Calzate estos cortos
Elecciones 2025
El clima en Salta
Morgan Stanley
Primera Nacional
Copa Libertadores
Oso Melero
Calzate estos cortos
Elecciones 2025

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1465.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Gustavo Sáenz apuntó contra Cristina Kirchner tras las elecciones: “Por una vez en la vida, hágase cargo de algo”

El mandatario salteño le pidió a la exmandataria que "siga bailando tranquila en su balcón y devuélvales los PJ intervenidos a sus legítimas autoridades".
Lunes, 27 de octubre de 2025 20:38
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se refirió este lunes a los resultados de las elecciones legislativas del domingo y lanzó un duro mensaje en redes sociales dirigido a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien responsabilizó por la derrota del oficialismo en varias provincias. Y le pidió que "siga bailando tranquila en su balcón y devuélvales los PJ intervenidos a sus legítimas autoridades".

“Sra. Cristina, usted intervino los PJ de Salta, Jujuy y Misiones para poner a dedo candidatos de La Cámpora que sean funcionales a usted y a su hijo. El PJ no es una pyme familiar”, escribió el mandatario salteño en su cuenta de X (ex Twitter).

En su publicación, Sáenz también pidió a la exvicepresidenta que asuma la responsabilidad por el resultado electoral: “Por una vez en la vida, hágase cargo de algo. Lo que pasó el domingo en el país es su responsabilidad y el terror de muchos argentinos de que vuelva”.

 

"Deje que la historia la juzgue"

El gobernador continuó su mensaje con un tono crítico: “Ya tuvo su oportunidad; deje que la historia la juzgue. Siga bailando tranquila en su balcón y devuélvales los PJ intervenidos a sus legítimas autoridades”.

Finalmente, Sáenz remarcó que “los candidatos de La Cámpora hicieron la peor elección de la historia en estas tres provincias”, en referencia a Salta, Jujuy y Misiones, donde el peronismo sufrió fuertes caídas en su caudal de votos.


 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD