Condenan al exsecretario del ex juez Parisi por intermediar en el pago de dádivas a cambio de beneficios procesales

Maximiliano Correa, exsecretario letrado del Juzgado de Garantías N.º 2 de Orán, fue condenado a dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional por su intervención en dos hechos de cohecho pasivo agravado. Correa, quien actuó como intermediario entre los imputados y el destituido juez Claudio Alejandro Parisi, admitió su participación en la entrega de sumas de dinero para que el magistrado otorgara beneficios procesales indebidos.

El proceso, que se desarrolló en la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, se llevó a cabo mediante un procedimiento abreviado solicitado por el propio Correa. En su confesión, el exsecretario reconoció haber utilizado su cargo y su relación de amistad con Parisi para facilitar que dos imputados recibieran beneficios legales a cambio de dinero. Entre los beneficios concedidos se encuentran la detención domiciliaria de César Daniel Martínez, acusado de tentativa de femicidio, y la nulidad del requerimiento acusatorio en su caso, lo que impidió que su causa llegara a juicio. Además, Correa intervino en la concesión de la detención domiciliaria y posterior libertad de Matías Ezequiel Chaile, actualmente prófugo, acusado de homicidio y fuga tras un accidente.

El tribunal dictó una pena de prisión condicional y le impuso la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También deberá cumplir con reglas de conducta, como la obligación de fijar residencia y someterse al control del Patronato de Presos y Liberados, además de realizar un curso de ética judicial.

La investigación, liderada por los fiscales Alda Daniela Murúa, Mariana Torres, Carlos Salinas y Daniel Espilocín, ya ha llevado a la condena de otros involucrados en el caso. Roberto Ortega Serrano, defensor de los imputados, y Héctor Manuel Alderete, exempleado de la Defensoría de Violencia de Género, también fueron condenados por sus roles en la intermediación y el pago de las dádivas.

El exjuez Parisi, quien aún espera juicio, enfrenta cargos por su participación en este esquema de corrupción judicial. Actualmente se encuentra en prisión preventiva, donde aguardará su juicio oral y público.