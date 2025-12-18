Tademaq y XCMG se asocian para ofrecer soluciones de última generación a todo el NOA

Tademaq, empresa integrante del Grupo AGV, presentó oficialmente su alianza estratégica con XCMG, la tercera empresa más grande del mundo en maquinaria de construcción y minería.

Este acuerdo posiciona a Tademaq como el dealer oficial de XCMG en el NOA, con el objetivo de ofrecer equipos avanzados para el movimiento de suelos, izaje y maquinaria de asfalto, consolidando un hito importante para el sector minero, industrial y vial de la región.

Durante el evento, realizado este jueves, Diego Pestaña, CEO de Grupo AGV, destacó la importancia de esta alianza: “Con Tademaq nos unimos a la excelencia de XCMG para seguir innovando y ser parte activa del desarrollo sustentable de nuestro país, fortaleciendo la infraestructura productiva y aportando soluciones confiables para los grandes desafíos de la región”, comentó Pestaña.

La asociación con XCMG no solo fortalece el portafolio de equipos de Tademaq, sino que también asegura el respaldo internacional de una de las principales marcas globales de maquinaria pesada. Con una presencia estratégica en más de 190 países, XCMG se destaca por su innovación tecnológica y compromiso con el desarrollo sostenible. Esta alianza refuerza la capacidad de la empresa para ofrecer soluciones eficaces, especialmente en sectores clave como la minería, la obra pública y el desarrollo vial del Norte Argentino.

En una entrevista reciente, Pestaña comentó sobre el impacto que tendrá XCMG en la región, destacando que "XMG está en condiciones de dar respuesta a las necesidades que tiene Salta y que tiene la minería", y explicó que la alianza permitirá ofrecer maquinaria de alta calidad a un costo competitivo, así como un excelente servicio post-venta.

Además, con la presencia de XCMG en la región, los clientes de Tademaq podrán acceder a repuestos competitivos y maquinaria de calidad a precios accesibles. “El principal beneficio es que los clientes tendrán acceso a maquinarias con un excelente costo-beneficio. La relación entre el costo y la calidad de los equipos de XCMG es, sin duda, una de las mejores del mercado”, señaló Pestaña.

Este acuerdo no solo beneficiará a grandes empresas, sino también al sector público. Tademaq y XCMG ya están trabajando con los municipios de La Puna y la Municipalidad de Salta, donde ya se han entregado algunas máquinas y se están cerrando operaciones de venta importantes.

Un camino a largo plazo para el NOA

Con su sede central en la Ciudad de Salta y sucursales en Tucumán y Jujuy, Tademaq sigue consolidándose como un actor clave en la provisión de soluciones para el movimiento de suelos, combinando su experiencia local con el respaldo de una marca mundialmente reconocida. Con más de 30 años en el sector, el Grupo AGV tiene una profunda comprensión de las necesidades locales, lo que asegura que este acuerdo traerá beneficios tanto a la minería como al desarrollo de infraestructura vial en la región.

Esta alianza no solo es una apuesta a corto plazo, sino que refleja un compromiso a largo plazo con el crecimiento del NOA y la sustentabilidad en el sector de maquinaria pesada. Como expresó Pestaña: “Nuestra apuesta siempre es a largo plazo, y esta alianza con XCMG refuerza nuestra visión de seguir avanzando y brindando soluciones de calidad a la región”.

XCMG: líder global en maquinaria pesada

Fundada en 1943, XCMG (Xuzhou Construction Machinery Group) se ha consolidado como uno de los principales fabricantes de maquinaria pesada del mundo, destacándose por su tecnología de vanguardia y eficiencia energética. Su presencia en Latinoamérica ha sido clave para impulsar la expansión de su operación en la región, y la alianza con Tademaq fortalece aún más su compromiso con el mercado del NOA.

Con esta asociación, tanto Tademaq como XCMG están comprometidos en ofrecer maquinaria de última tecnología, respaldada por un excelente servicio post-venta, lo que permitirá a las empresas de Salta y el NOA acceder a soluciones innovadoras para sus proyectos de minería, construcción e infraestructura.