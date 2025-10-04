¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

4 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Narcomenudeo en Orán

Cayó una banda que vendía droga al menudeo tras dos meses de investigación

Tres hombres fueron detenidos en un operativo contra el microtráfico de drogas en San Ramón de la Nueva Orán. Los allanamientos, encabezados por la Dirección General de Drogas Peligrosas, permitieron el secuestro de más de 130 dosis de marihuana y cocaína, además de celulares, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento.
Sabado, 04 de octubre de 2025 11:25
Detienen a tres personas por narcomenudeo en Orán.
Durante la madrugada efectivos de la División de Investigación Narcocriminal y de la Sección de Investigación Narcocriminal 1 concretaron un operativo cerrojo en dos viviendas ubicadas sobre avenida Constituyentes al 400, zona norte de la ciudad.

Las acciones fueron el resultado de una investigación que se extendió por más de dos meses, donde los agentes lograron reunir pruebas sobre la actividad de venta de estupefacientes al menudeo que se desarrollaba en esos domicilios.

En los allanamientos se incautaron más de 130 dosis de marihuana y cocaína, teléfonos celulares, dinero en efectivo y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento de la droga.

Como resultado, tres hombres mayores de edad fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

En la causa intervienen la Fiscalía Penal N°1 y el Juzgado de Garantías N°2, que dispusieron el secuestro del material y la continuidad de las actuaciones judiciales correspondientes.

El operativo se enmarca dentro de las acciones permanentes de la Policía de Salta para combatir el microtráfico de drogas en el norte provincial, una problemática que preocupa por su expansión en los barrios urbanos y periféricos de Orán.
 

