Violencia, droga y omisiones tras el ataque a un alumno

Un alumno de 13 años de la Escuela Técnica de Campo Quijano fue salvajemente golpeado por dos menores de 14 y 17 años, uno de ellos con antecedentes por ingresar armado con un machete a otro colegio. Su madre teme represalias. Los agresores sólo recibieron una orden de restricción.

El alumno de 13 años que fue salvajemente atacado a la salida de la Escuela Técnica de Quijano, se recupera de las lesiones producidas por la feroz golpiza propinada por los otros dos menores. La madre de la víctima remarcó el temor que tiene por las posibles represalias contra su hijo y que la Justicia sólo la "notificó" a los agresores que no deben acercarse a su hijo a menos 200 metros.

"Mi hijo tiene 13 años, recién empieza primer año en la Técnica. Nosotros nos mudamos a Campo Quijano este año, buscando un lugar más tranquilo. Pero nunca imaginé esto", contó. Según su testimonio, su hijo no conocía a los agresores: "Él no los conocía, nunca los había visto. Lo atacaron de atrás, sin motivo. Si no era mi hijo, podía ser cualquier chico, porque ellos buscaban una víctima. Uno de los agresores estaba drogado; era el mismo que había entrado con el machete en otra escuela, y el otro parecía un chico de la calle, con tatuajes en el cuello", sostuvo.

Teme la impunidad

La madre confirmó que ambos fueron demorados, pero teme que todo quede impune: "Me dijeron que como son menores no pueden ir presos. El del machete tiene denuncias, los padres no se hacen cargo y supuestamente debería estar en un hogar de menores, pero vive en la calle. El otro solo tiene contravenciones. A mi hijo lo dejaron con la cara morada, hinchada, llena de sangre, y no podía ni abrir un ojo. Tengo miedo de que vuelvan a buscarlo", expresó.

También relató que testigos vieron a los atacantes apedreando un lavadero en la ruta 51 poco después del ataque. "La gente los vio caminando drogados, atacando lo que encontraban. Andan como si nada, y la Policía ya no sabe qué hacer porque la Justicia no interviene", añadió.

Tanto la fiscalía de Menores N° 2 como el Juzgado Juvenil N° 2 sólo notificaron a las partes de "evitar el acercamiento a 200 metros y la prohibición de ejercer actos de violencia".

Uno de los chicos fue alojado en un hogar de menores en conflicto con la ley y el otro volvió a su casa. No son de Campo Quijano, tienen domicilio en El Encón sobre la ruta 51.

El director advierte: "Los dealers merodean"

Piden mayor presencia policial a la salida de los colegios y escuelas.

Rafael Sángari, el director de la Escuela Técnica "Ingeniero Maury" manifestó su profunda preocupación y exigió medidas urgentes: "Este chico salía del taller cuando fue abordado por dos jóvenes que lo patearon con una violencia brutal. Pasó la noche internado. Estos agresores ni siquiera son de Campo Quijano, y fueron vistos consumiendo drogas. Creemos que estaban buscando a su proveedor o esperando a un dealer para vender o consumir", denunció.

Sangari también pidió mayor presencia policial en los horarios de salida del establecimiento educativo:

"No alcanza con dos patrulleros. En esta zona confluyen los alumnos de la Técnica, la Primaria y el Secundario. Hemos detectado adultos extraños que rondan los alrededores, incluso un hombre fue sorprendido dentro de los baños de la escuela primaria. La situación es muy grave y puede terminar en una tragedia", advirtió el director de la escuela técnica.

Un círculo de casos reiterados

El adolescente agresor, que también protagonizó el ataque con machete en Villa Esmeralda, acumula varios casos de violencia.

El 26 de marzo de este año ingresó armado al colegio 5176 luego de haber sido retirado por una pelea. Volvió, recorrió los pasillos con un machete, amenazó a docentes, golpeó a un profesor y apuntó con el arma a la directora. Luego grabó un audio amenazando "uno por uno" a sus compañeros. La Fiscalía Juvenil abrió una causa por tentativa de homicidio, pero el menor no fue imputado y volvió a circular. Durante la Semana del Estudiante, en Quijano, el joven fue demorado en otro incidente donde le secuestraron "una punta".