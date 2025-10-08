Triple crimen de Florencio Varela: una de las detenidas confesó que alguien pagó 1 millón de dólares por lo que hicieron

Una de las detenidas por el triple homicidio de Florencio Varela, Celeste Magalí González Guerrero, rompió el pacto de silencio y entregó estremecedores detalles sobre los crímenes que terminaron con la vida de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron hallados mutilados y enterrados en el fondo de una vivienda.

González Guerrero, de 28 años y quien hasta su detención residía en la casa donde se produjeron los hechos, amplió su declaración indagatoria ante el fiscal de La Matanza, Adrián Arribas, responsable de la investigación. Según relató, “alguien” pagó 1.000.000 de dólares por la ejecución del plan criminal.

En su testimonio, la imputada señaló: “Matías me contó que a Julio alguien, que no sé quién es, le pagó un millón de dólares por lo que hicieron”. Con estas palabras, se refirió a Matías Agustín Ozorio, otro de los detenidos, y a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, sindicado como autor intelectual de los homicidios y actualmente detenido en Perú a la espera de resolución de su extradición.

Respecto al móvil de los asesinatos, González Guerrero sostuvo: “Porque le robaron 30 kilos de cocaína al Duro. Dos de las chicas fueron, sé que una era Brenda, pero la otra no sé quién fue. Aunque creo que la de 15 años (por Lara) no tenía nada que ver. Duro estaba por encima de Julio, era el que le daba órdenes”.

Durante la indagatoria, según el expediente al que tuvo acceso La Nación, la mujer identificó al Duro como Víctor Sotacuro Lázaro y señaló que Pequeño J se refería a él como su tío.

Noticia en desarrollo...