Corrupción en Villa Las Rosas: reprograman la lectura del veredicto para el 15 de octubre

La lectura del veredicto en el juicio seguido contra veinte personas acusadas de integrar una red narcocriminal dentro de la Unidad Carcelaria 1 se reprogramó para el miércoles 15 de octubre. La jornada final incluirá las últimas palabras de los acusados y, posteriormente, se dará a conocer la sentencia.

La decisión de reprogramar la lectura del veredicto se tomó debido a un duelo familiar de uno de los integrantes del tribunal, situación que obligó a posponer la fecha inicialmente prevista para el 9 de octubre. El tribunal colegiado está conformado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Araníbar (interino), pertenecientes a la Sala VII del Tribunal de Juicio.

Entre los acusados se encuentran funcionarios del Servicio Penitenciario, imputados por delitos como exacciones ilegales agravadas, concusión, comercialización de estupefacientes agravada en un establecimiento de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos, y asociación ilícita, todo en concurso real.

El resto de los imputados, compuestos por internos y familiares, enfrenta cargos por comercialización de estupefacientes agravada en el marco de un grupo criminal y asociación ilícita, también en concurso real.