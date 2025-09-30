PUBLICIDAD

30 de Septiembre, Salta, Centro, Argentina
condiciones
mercado san miguel
charla sobre alzheimer
Policía de Tránsito trucho
limpieza del cabra corral
desaparecidos en vaqueros
El gobierno de Javier Milei
crisis en cofruthos
Crimen de Jimena Salas
Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
Policiales

Corrupción en el penal de Villa Las Rosas: el próximo jueves se conocerá el veredicto

Tras casi un mes de audiencias, el Tribunal dará a conocer la sentencia en el proceso que involucra a funcionarios penitenciarios, internos y familiares acusados por narcotráfico, asociación ilícita y exacciones ilegales en la Unidad Carcelaria 1.
Martes, 30 de septiembre de 2025 14:45
La megacausa que investiga una red de narco y corrupción en el penal de Villa Las Rosas llegará a su etapa final el jueves 9 de octubre, cuando el Tribunal de Juicio dicte sentencia.

Ese día, a partir de las 8.30, los acusados podrán pronunciar sus últimas palabras ante los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, y a las 13.30 se dará lectura al veredicto.

Una causa con 19 imputados en debate

El proceso judicial -que ya lleva 28 jornadas de audiencias- tiene a 19 personas en el banquillo, entre ellas funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares.

Los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, junto al procurador general Pedro García Castiella, sostuvieron la acusación, mientras que las defensas cerraron esta semana con sus contrarréplicas.

Los funcionarios imputados

Entre los principales acusados se encuentran los penitenciarios Sergio Faustino Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Marcos Matías Bucotich García, Raúl Antonio Arjona y José Luis Alarcón, quienes enfrentan cargos por comercialización de estupefacientes agravada y exacciones ilegales agravadas (concusión).

A ellos se suman Luis Roberto Castaño, señalado por narcotráfico agravado y otros funcionarios como Marcelo Olguín Magno y Rubén Antonio Guaymás. Este último también fue acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Además, Baldomero Darío Córdoba fue señalado como partícipe necesario en hechos de concusión.

Asociación ilícita y narcotráfico en la cárcel

La Fiscalía sostiene que los acusados integraban una asociación ilícita que operaba dentro del penal para comercializar drogas y exigir beneficios indebidos a internos y familiares.

Junto a los funcionarios, también están imputados Manuel Méndez, María Inés Méndez, Héctor Gustavo Banega, Ivana Marcela Gutiérrez, María Cristina Galindo, Nicole Judith Ana Luna y Patricia Daiana del Rosario Flores, todos por comercialización de estupefacientes agravada en concurso con asociación ilícita.

En tanto, Andrea Abigail Alba enfrenta cargos por tenencia simple de estupefacientes, mientras que respecto a Josué Joel Valencia y Silvana Valeria Avendaño, la Fiscalía retiró la acusación.

Temas de la nota

