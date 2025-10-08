Sotacuro señaló a uno de los autores del triple homicidio

Uno de los nueve detenidos por el triple femicidio narco Víctor Sotacuro al ser indagado por la Justicia habló y dio su versión: implicó a tres sospechosos que son buscados por la Justicia. El imputado se defendió y dijo que su único rol fue "hacer un viaje en remis" para David Manzur, apodado "El Loco" quien es intensamente buscado.

A partir de ese viaje de regreso de Florencio Varela, en el que llevó al "Loco David" hasta la villa 1-11-14 junto a otros dos hombres que no conocía, que no hablaron, pero que todos estaban embarrados. Le pagó 600 mil pesos, le tuvo que llevar ropa para que se cambie y él no sospechó nada.

Comentó que fue abordado en el ingreso a su domicilio por dos personas que le robaron el celular y lo intimidaron y que por eso escapó a Bolivia. Sotacuro sostuvo que el 19 de septiembre en que las chicas se subieron a la Chevrolet en La Tablada él había sido contratado por "El Loco" David para trasladarlo desde una quinta de Florencio Varela, donde había una fiesta hasta la ciudad de Buenos Aires.

"Solo estuve en el kiosco, al pasar por la casa se escuchaba música", señaló durante su interrogatorio y aseveró que hasta allí fue acompañado por su sobrina Florencia Ibáñez, también presa. Según Sotacuro, ese 19 de septiembre "El Loco" David le consultó si podría buscarlo por la fiesta en Florencio Varela a las 22. Asegurando que Manzur le pidió que lo fuera a buscar. Lo encontró sobre la avenida Eva Perón. "El Loco" David no estaba solo: otros dos hombres lo acompañaban; estaban mojados y embarrados, y que dos de ellos llevaban "la boca tapada". "David estaba agresivo, no quería que lo mire".

"El Loco David", sospechoso numero uno

El nuevo sospechoso en el caso por el triple crimen narco en Florencio Varela es "el Loco David" o el "Tarta", un ciudadano peruano que habría sido contratado para llevar a cabo los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Una testigo clave y el detenido Víctor Sotacuro lo señalaron en sus indagatorias frente al fiscal Adrián Arribas, por lo que lo convierte en uno de los involucrados con más poder en el caso.

Mónica Débora Mujica, pareja de Sotacuro, relató que aquel viernes 19 de septiembre el detenido fue contactado por un tal "El Loco David" para que lo busque en una vivienda en Florencio Varela.

En su declaración respondió: "se llama David, pero no tengo la menor idea del apellido. Es gordito, pelo cortito, morochito, de aproximadamente 30 años, de nacionalidad peruana".

"Vive en la villa, creo que en la manzana 29. Conozco su casa, entras por un pasillo chiquito que entra a un callejón donde hay otro tope y luego está su casa, creo que la puerta es negra, al lado vive una amiga", dijo la mujer en su declaración indagatoria.