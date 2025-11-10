La Policía recuperó motos robadas y adulteradas en Salta

Las luces del Centro de Videovigilancia marcaron el inicio de una noche agitada. En la pantalla, una moto recién sustraída del complejo municipal de Orán aparecía en fuga. A pocas cuadras, dos jóvenes de 19 y 21 años trataban de perderse entre las calles, sin saber que cada movimiento era seguido en tiempo real por los operadores del sistema.

En minutos, los motoristas del Distrito de Prevención 2 los interceptaron y lograron recuperar el vehículo, que fue restituido a su dueña. La rapidez de la respuesta evitó que el robo terminara en otro delito más.

La escena no fue aislada. En las últimas horas, la Policía de Salta desplegó una serie de controles y patrullajes que dejaron como saldo cuatro motos secuestradas y varios demorados, en operativos que se extendieron desde la capital provincial hasta el norte.

Moto adulterada en barrio San Remo

Durante un recorrido preventivo por avenida Ángel Vargas y José de Maturana, en barrio San Remo, los motoristas de Emergencia Policial detuvieron a un hombre que circulaba en una moto con numeración de motor adulterada.

El rodado fue secuestrado y puesto a disposición de la Fiscalía Penal 3, mientras se investiga su procedencia.

Secuestro en Circunvalación Oeste

En otro punto de la ciudad, sobre la avenida Circunvalación Oeste, a la altura del ingreso a La Ciénega, un control de rutina terminó con otro vehículo retenido. Los efectivos detectaron irregularidades en el número de motor, por lo que demoraron al conductor y dieron intervención a la Fiscalía Penal de turno.

Moto robada en Tartagal

El último procedimiento tuvo lugar en Tartagal, donde motoristas de la Policía de Salta controlaron a un hombre en calle 24 de Septiembre. Al verificar los datos del rodado, comprobaron que tenía pedido de secuestro por robo vigente.

El conductor fue detenido y la motocicleta puesta a disposición de la Justicia, con intervención de la Fiscalía Penal 2.