Piden llevar a juicio al propietario de los caballos que causaron un siniestro vial con víctima fatal y lesionados

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 7 del distrito Centro, para Jesús Gregorio Burgos como autor de los delitos de homicidio culposo y lesiones graves culposas (dos hechos) en concurso real.

En el requerimiento, el fiscal González expone los informes médicos, el informe pericial realizado en el lugar y todas las medidas producidas durante la investigación penal preparatoria, los cuales constituyen el grado de convicción suficiente para solicitar que la causa sea elevada a juicio.

El hecho ocurrió en junio de 2024, sobre ruta nacional 34, a la altura del ingreso a paraje El Prado, kilómetro 1143, cuando un automóvil donde viajaban un hombre y dos mujeres colisionó con dos caballos propiedad del acusado.

Como resultado, una de las mujeres falleció, y las otras dos personas resultaron gravemente lesionadas y fueron trasladadas en código rojo al hospital San Bernardo.

Al propietario de los animales, quien se encuentra registrado como productor ganadero, se le reprocha un accionar negligente y la inobservancia de los reglamentos y normas específicas que generaron una situación de riesgo real y concreto, al dejar los caballos de su propiedad, sueltos y sin los cuidados pertinentes, en adyacencias de la ruta nacional.