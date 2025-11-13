Violento choque en la ruta 51: un camión y una camioneta terminaron incrustados en las verjas de dos viviendas.

Un fuerte siniestro vial se registró esta tarde, alrededor de las 17, en la ruta nacional 51, a la altura del kilómetro 10, en la zona de Villa Lola. En ese punto, un camión ripiero y una camioneta Ford Ranger protagonizaron un choque frontal que terminó con ambos vehículos incrustados en las verjas y alambrados de dos viviendas ubicadas a la vera del camino.

De acuerdo con las primeras informaciones, los rodados se habrían rozado de frente durante la circulación, lo que provocó que ambos conductores perdieran el control y se desviaran hacia los laterales de la ruta. El impacto generó un estruendo que, según vecinos de la zona, se escuchó a varios metros. Algunos residentes se acercaron de inmediato para auxiliar a los ocupantes antes de la llegada de los equipos de emergencia.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos, efectivos de la Policía Vial y personal del SAMEC, quienes asistieron a los involucrados y ordenaron la circulación vehicular, que permanece parcialmente interrumpida mientras se realizan las tareas de remoción y peritaje.

Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación. No se descarta que una maniobra o el estado del camino hayan sido factores que contribuyeron al siniestro.

Las autoridades recomiendan circular con extrema precaución por la zona debido a la presencia de restos de ambos vehículos sobre la calzada.