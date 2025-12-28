PUBLICIDAD

20°
28 de Diciembre, Salta, Centro, Argentina
Salta

Clima en Salta: las tormentas persisten y el SMN mantiene la alerta amarilla, qué zonas están afectadas y hasta cuándo rige

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el alerta a las 18.15 y confirmó que continúan las lluvias y tormentas en Salta capital y gran parte de la provincia, con riesgo de precipitaciones intensas, ráfagas y actividad eléctrica durante la noche del domingo y los próximos días.
Domingo, 28 de diciembre de 2025 20:51
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tras su última actualización de las 18.15, mantiene vigente una alerta amarilla por lluvias y tormentas para Salta capital y amplias zonas de la provincia. El aviso rige para la noche del domingo, la madrugada del lunes y se extiende durante la tarde y noche del lunes 29 y martes 30.

El foco de la advertencia está puesto en la persistencia de lluvias intensas, tormentas de variada intensidad y fenómenos asociados que pueden generar complicaciones en rutas, arroyos y zonas urbanas y rurales.

A continuación, el detalle, según la información oficial del SMN.

Qué implica una alerta amarilla por tormentas

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el nivel amarillo indica que el área será afectada por:

  • Lluvias y tormentas de variada intensidad

  • Abundante precipitación en cortos períodos

  • Intensa actividad eléctrica

  • Ocasional caída de granizo

  • Ráfagas de viento de hasta 70 km/h

  • Precipitaciones acumuladas estimadas entre 20 y 50 mm, con posibilidad de superar esos valores de forma puntual

  • En zonas de alta cordillera, las precipitaciones pueden darse en forma de nieve o granizo

Salta capital y Valle de Lerma: alerta vigente varios días

Zonas alcanzadas:

  • Capital

  • Cerrillos

  • Guachipas

  • La Viña

  • Zona baja de Chicoana

  • Zona baja de La Caldera

  • Zona baja de Rosario de Lerma

  • Zona montañosa de Cafayate

Períodos con alerta amarilla:

  • Domingo por la noche y madrugada del lunes

  • Lunes 29: tarde y noche

  • Martes 30: tarde y noche

Norte provincial: Yungas con lluvias más intensas

Zonas alcanzadas:

  • General José de San Martín

  • Yunga de Iruya

  • Yunga de Orán

  • Yunga de Santa Victoria

Período con alerta amarilla:

  • Domingo por la noche y madrugada del lunes

Datos destacados:

  • Precipitaciones acumuladas estimadas entre 30 y 70 mm, con posibilidad de valores superiores en forma puntual

  • Tormentas con fuerte actividad eléctrica y ráfagas cercanas a los 70 km/h

Pre Puna: tormentas recurrentes

Zonas alcanzadas:

  • Pre Puna de Iruya

  • Pre Puna de Orán

  • Pre Puna de Santa Victoria

Períodos con alerta amarilla:

  • Domingo por la noche

  • Lunes 29: tarde y noche

  • Martes 30: tarde y noche

Puna salteña: lluvias, granizo y posible nieve

Zonas alcanzadas:

  • Puna de Cachi

  • Puna de La Poma

  • Puna de Los Andes

  • Puna de Molinos

Períodos con alerta amarilla:

  • Domingo 28 por la noche

  • Lunes 29: tarde y noche

En estas áreas, además de lluvias y tormentas, las precipitaciones pueden presentarse en forma de nieve o granizo, especialmente en sectores de mayor altura.

Valles Calchaquíes y zonas aledañas

Zonas alcanzadas:

  • Valles de Cachi

  • Valles de Cafayate

  • Valles de Chicoana

  • Valles de La Caldera

  • Valles de La Poma

  • Valles de Molinos

  • Valles de Rosario de Lerma

  • Valles de San Carlos

Períodos con alerta amarilla:

  • Domingo por la noche

  • Lunes 29: madrugada, tarde y noche

  • Martes 30: tarde y noche

Sur provincial: tormentas para el lunes

Zonas alcanzadas:

  • Anta

  • General Güemes

  • La Candelaria

  • Metán

  • Rosario de la Frontera

Período con alerta amarilla:

  • Lunes 29

En esta región se esperan tormentas de variada intensidad, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas intensas.

Recomendaciones generales ante la alerta

  • Evitar cruzar ríos y arroyos crecidos

  • Circular con extrema precaución en rutas y caminos rurales

  • No refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas

  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN

  • Seguir las indicaciones de Defensa Civil y autoridades locales

 

