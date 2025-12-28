Clima en Salta: las tormentas persisten y el SMN mantiene la alerta amarilla, qué zonas están afectadas y hasta cuándo rige

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tras su última actualización de las 18.15, mantiene vigente una alerta amarilla por lluvias y tormentas para Salta capital y amplias zonas de la provincia. El aviso rige para la noche del domingo, la madrugada del lunes y se extiende durante la tarde y noche del lunes 29 y martes 30.

El foco de la advertencia está puesto en la persistencia de lluvias intensas, tormentas de variada intensidad y fenómenos asociados que pueden generar complicaciones en rutas, arroyos y zonas urbanas y rurales.

A continuación, el detalle, según la información oficial del SMN.

Qué implica una alerta amarilla por tormentas

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el nivel amarillo indica que el área será afectada por:

Lluvias y tormentas de variada intensidad

Abundante precipitación en cortos períodos

Intensa actividad eléctrica

Ocasional caída de granizo

Ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Precipitaciones acumuladas estimadas entre 20 y 50 mm , con posibilidad de superar esos valores de forma puntual

En zonas de alta cordillera, las precipitaciones pueden darse en forma de nieve o granizo

Salta capital y Valle de Lerma: alerta vigente varios días

Zonas alcanzadas:

Capital

Cerrillos

Guachipas

La Viña

Zona baja de Chicoana

Zona baja de La Caldera

Zona baja de Rosario de Lerma

Zona montañosa de Cafayate

Períodos con alerta amarilla:

Domingo por la noche y madrugada del lunes

Lunes 29: tarde y noche

Martes 30: tarde y noche

Norte provincial: Yungas con lluvias más intensas

Zonas alcanzadas:

General José de San Martín

Yunga de Iruya

Yunga de Orán

Yunga de Santa Victoria

Período con alerta amarilla:

Domingo por la noche y madrugada del lunes

Datos destacados:

Precipitaciones acumuladas estimadas entre 30 y 70 mm , con posibilidad de valores superiores en forma puntual

Tormentas con fuerte actividad eléctrica y ráfagas cercanas a los 70 km/h

Pre Puna: tormentas recurrentes

Zonas alcanzadas:

Pre Puna de Iruya

Pre Puna de Orán

Pre Puna de Santa Victoria

Períodos con alerta amarilla:

Domingo por la noche

Lunes 29: tarde y noche

Martes 30: tarde y noche

Puna salteña: lluvias, granizo y posible nieve

Zonas alcanzadas:

Puna de Cachi

Puna de La Poma

Puna de Los Andes

Puna de Molinos

Períodos con alerta amarilla:

Domingo 28 por la noche

Lunes 29: tarde y noche

En estas áreas, además de lluvias y tormentas, las precipitaciones pueden presentarse en forma de nieve o granizo, especialmente en sectores de mayor altura.

Valles Calchaquíes y zonas aledañas

Zonas alcanzadas:

Valles de Cachi

Valles de Cafayate

Valles de Chicoana

Valles de La Caldera

Valles de La Poma

Valles de Molinos

Valles de Rosario de Lerma

Valles de San Carlos

Períodos con alerta amarilla:

Domingo por la noche

Lunes 29: madrugada, tarde y noche

Martes 30: tarde y noche

Sur provincial: tormentas para el lunes

Zonas alcanzadas:

Anta

General Güemes

La Candelaria

Metán

Rosario de la Frontera

Período con alerta amarilla:

Lunes 29

En esta región se esperan tormentas de variada intensidad, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas intensas.

Recomendaciones generales ante la alerta