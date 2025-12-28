Clima en Salta: las tormentas persisten y el SMN mantiene la alerta amarilla, qué zonas están afectadas y hasta cuándo rige

inicia sesión o regístrate.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tras su última actualización de las 18.15, mantiene vigente una alerta amarilla por lluvias y tormentas para Salta capital y amplias zonas de la provincia. El aviso rige para la noche del domingo, la madrugada del lunes y se extiende durante la tarde y noche del lunes 29 y martes 30.
El foco de la advertencia está puesto en la persistencia de lluvias intensas, tormentas de variada intensidad y fenómenos asociados que pueden generar complicaciones en rutas, arroyos y zonas urbanas y rurales.
A continuación, el detalle, según la información oficial del SMN.
Qué implica una alerta amarilla por tormentas
Según el Servicio Meteorológico Nacional, el nivel amarillo indica que el área será afectada por:
-
Lluvias y tormentas de variada intensidad
-
Abundante precipitación en cortos períodos
-
Intensa actividad eléctrica
-
Ocasional caída de granizo
-
Ráfagas de viento de hasta 70 km/h
-
Precipitaciones acumuladas estimadas entre 20 y 50 mm, con posibilidad de superar esos valores de forma puntual
-
En zonas de alta cordillera, las precipitaciones pueden darse en forma de nieve o granizo
Salta capital y Valle de Lerma: alerta vigente varios días
Zonas alcanzadas:
-
Capital
-
Cerrillos
-
Guachipas
-
La Viña
-
Zona baja de Chicoana
-
Zona baja de La Caldera
-
Zona baja de Rosario de Lerma
-
Zona montañosa de Cafayate
Períodos con alerta amarilla:
-
Domingo por la noche y madrugada del lunes
-
Lunes 29: tarde y noche
-
Martes 30: tarde y noche
Norte provincial: Yungas con lluvias más intensas
Zonas alcanzadas:
-
General José de San Martín
-
Yunga de Iruya
-
Yunga de Orán
-
Yunga de Santa Victoria
Período con alerta amarilla:
-
Domingo por la noche y madrugada del lunes
Datos destacados:
-
Precipitaciones acumuladas estimadas entre 30 y 70 mm, con posibilidad de valores superiores en forma puntual
-
Tormentas con fuerte actividad eléctrica y ráfagas cercanas a los 70 km/h
Pre Puna: tormentas recurrentes
Zonas alcanzadas:
-
Pre Puna de Iruya
-
Pre Puna de Orán
-
Pre Puna de Santa Victoria
Períodos con alerta amarilla:
-
Domingo por la noche
-
Lunes 29: tarde y noche
-
Martes 30: tarde y noche
Puna salteña: lluvias, granizo y posible nieve
Zonas alcanzadas:
-
Puna de Cachi
-
Puna de La Poma
-
Puna de Los Andes
-
Puna de Molinos
Períodos con alerta amarilla:
-
Domingo 28 por la noche
-
Lunes 29: tarde y noche
En estas áreas, además de lluvias y tormentas, las precipitaciones pueden presentarse en forma de nieve o granizo, especialmente en sectores de mayor altura.
Valles Calchaquíes y zonas aledañas
Zonas alcanzadas:
-
Valles de Cachi
-
Valles de Cafayate
-
Valles de Chicoana
-
Valles de La Caldera
-
Valles de La Poma
-
Valles de Molinos
-
Valles de Rosario de Lerma
-
Valles de San Carlos
Períodos con alerta amarilla:
-
Domingo por la noche
-
Lunes 29: madrugada, tarde y noche
-
Martes 30: tarde y noche
Sur provincial: tormentas para el lunes
Zonas alcanzadas:
-
Anta
-
General Güemes
-
La Candelaria
-
Metán
-
Rosario de la Frontera
Período con alerta amarilla:
-
Lunes 29
En esta región se esperan tormentas de variada intensidad, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas intensas.
Recomendaciones generales ante la alerta
-
Evitar cruzar ríos y arroyos crecidos
-
Circular con extrema precaución en rutas y caminos rurales
-
No refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas
-
Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN
-
Seguir las indicaciones de Defensa Civil y autoridades locales